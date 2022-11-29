Теолог Шишков: митрополит Евгений по комичным причинам готов обсуждать гей-браки, но не войну

Старая пластинка «церковь вне политики» начинает выглядеть совсем комично. Напомню, что любая позиция, высказанная публично (например, в интервью), – это часть публичной политики. Но у митрополита Евгения очень избирательное (и зависящее от того, что ему выгодно) отношение к тому, какое политическое высказывание церкви приемлемо, а какое нет: «Не стоит реагировать на все подряд, только по кардинальным вопросам, в первую очередь – нравственного порядка. Например, выражать позицию по нашумевшим вопросам однополых браков, традиционной семьи. Вмешиваться в политику – не наше дело. Политика сегодня – одна, а завтра – другая, поэтому церковь не может быть втянута в политические вещи. Мы не политики и не дипломаты, мы не можем знать конечных целей политиков. Мы всегда говорим своим священникам, что не нужно делать каких-либо политических заявлений. Нравственная позиция – это по нашей части».

Для Евгения обсуждать войну нельзя, потому что это якобы про борьбу политических партий, а однополые браки можно, потому что это якобы про нравственность. Очень жаль, что после этой реплики ведущая не попросила дать нравственную оценку войне, которую ведет российский режим и поддерживает московский патриарх.