Хочу поделиться одной простой историей. Утром во вторник, 29 ноября, я – каюсь, с опозданием на сутки – насладился очередным мнением Андрея Кузичкина, опубликованным на портале Rus.Postimees. Среди прочего меня поразили (не в первый раз, но есть на свете вещи, не устающие поражать, правда?) слова Кузичкина о «русских», пишет советник Эстонского бюро евродепутата Яны Тоом и бывший журналист Rus.Postimees Николай Караев.
Николай Караев: я пал жертвой бана в Facebook из-за Андрея Кузичкина
Конкретно вот эти:
«Единственное, от чего я хотел бы предостеречь EKRE: не доверяйте русским избирателям! Русские – очень импульсивные люди. Вот они сидят за столом и вместе выпивают, а через минуту-другую уже рвут друг на друге рубашки и бьют по морде. Сегодня барину в пояс кланяются, а завтра жгут его дом...»
Естественно, я распознал иронию в отношении партии EKRE, однако в отношении «русских» иронии я не увидел: Кузичкин выступает в традиционной роли витринного русского – эксперта по «русским» вообще. Мне уже доводилось разбирать такого рода «экспертизу» (см. статью в журнале Vikerkaar), и я выделил тогда три функции витринных русских в их текстах, целевая аудитория которых – прежде всего, эстонские националисты:
(1) пропагандировать националистическую систему координат;
(2) конструировать такой (негативный) образ «русских», который нравится эстонским националистам и примкнувшим к ним «правильным русским», создавать фон, на котором те выглядят Воинами Света;
(3) поддерживать их, националистов и «правильных русских», высокую и потому приятную самооценку.
Приведенная выше цитата выполняет, как можно видеть, все три функции. И еще, как гласит распространенный мем, «во-первых, это красиво». А поскольку «нельзя быть на свете красивой такой», я, недолго думая, запостил это дело в свой Facebook, сопроводив комментарием: «Андрей Кузичкин о (местных) русских не забывает».
Через час Facebook заблокировал мой пост и ограничил мой аккаунт на месяц за разжигание вражды – точнее, за язык вражды, тот самый hate speech. Мои увещевания – мол, я поставил цитату в ироническом контексте, высмеял ее и ее автора, осудил это самое разжигание, – не помогли.
Ну да, Facebook не различает – вероятно, осознанно, – иронию и серьез. А цитата и правда ведь – чистой воды hate speech. Тут я вынужден с ФБ даже и согласиться.
Забавно, да? Портал Rus.Postimees, формально, я уверен, ратующий за этический кодекс журналиста и прочие принятые при демократии вещи, публикует мнение, цитата из которого моментально приводит к бану в соцсети. Точно ничего не прогнило в датском королевстве?
Я правда не понимаю. Когда я работал на Rus.Postimees (а ушел я в конце 2017 года), подобный текст, прикладывающий одним махом весь народ, мог появиться на портале только по какой-то дикой случайности. Как цитата политика или там деятеля культуры – да, в соответствующем контексте, то есть в новости – или в материале, такие мнения критикующем и высмеивающем. А как мнение – нет. За этим старались следить, с текстами работали, язык вражды вымарывали, короче говоря, «старались не разжигать».
Не пора ли вернуться к этой замечательной практике? Особенно в контексте агрессии России против Украины. Общество и так поляризовано по самое не могу по национальному признаку – зачем усугублять?
Буду ждать и надеяться – а пока пойду отбывать месячный Facebook-срок за грехи Кузичкина.
От редакции: Rus.Postimees является открытой медиа-площадкой для выражения самых различных, в том числе противоречивых, мнений.