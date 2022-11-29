Николай Караев: я пал жертвой бана в Facebook из-за Андрея Кузичкина

Конкретно вот эти:

«Единственное, от чего я хотел бы предостеречь EKRE: не доверяйте русским избирателям! Русские – очень импульсивные люди. Вот они сидят за столом и вместе выпивают, а через минуту-другую уже рвут друг на друге рубашки и бьют по морде. Сегодня барину в пояс кланяются, а завтра жгут его дом...»

Естественно, я распознал иронию в отношении партии EKRE, однако в отношении «русских» иронии я не увидел: Кузичкин выступает в традиционной роли витринного русского – эксперта по «русским» вообще. Мне уже доводилось разбирать такого рода «экспертизу» (см. статью в журнале Vikerkaar), и я выделил тогда три функции витринных русских в их текстах, целевая аудитория которых – прежде всего, эстонские националисты:

(1) пропагандировать националистическую систему координат;

(2) конструировать такой (негативный) образ «русских», который нравится эстонским националистам и примкнувшим к ним «правильным русским», создавать фон, на котором те выглядят Воинами Света;

(3) поддерживать их, националистов и «правильных русских», высокую и потому приятную самооценку.

Приведенная выше цитата выполняет, как можно видеть, все три функции. И еще, как гласит распространенный мем, «во-первых, это красиво». А поскольку «нельзя быть на свете красивой такой», я, недолго думая, запостил это дело в свой Facebook, сопроводив комментарием: «Андрей Кузичкин о (местных) русских не забывает».

Фото: Nick Carraway