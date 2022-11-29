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Впечатляющие суммы: Таллинн планирует повысить зарплату госслужащим

BNS
Впечатляющие суммы: Таллинн планирует повысить зарплату госслужащим
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Таллинн.
Таллинн. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Таллиннское горсобрание представило в горуправу проект, цель которого – изменить базовые диапазоны зарплаты, установленные для групп госслужащих. Речь идет о повышении почти на десять процентов с 1 января 2023 года.

Согласно пояснительной записке, при минимальном и максимальном размере должностного оклада в руководстве по зарплате установлен диапазон, исходя из которого принимаются индивидуальные решения об определении должностного оклада для работников соответствующей группы должностей.

В записке также сказано, что повышение необходимо, так как в условиях высокой инфляции по части зарплат присутствует давление и, как следствие, есть необходимость заниматься сохранением конкурентоспособности базовой заработной платы. Текущие минимальные и максимальные ставки базового оклада не позволяют одинаково относиться ко всем работникам при корректировке базовых окладов, поскольку при определении персонального базового оклада действующая максимальная ставка диапазона базовых окладов может оставаться слишком низкой для некоторых работников. 

Согласно законопроекту, с 2023 года самые высокие месячные зарплаты будут у руководителей высшего звена, их диапазон будет составлять 3960–7590 евро, за ними последуют зарплаты руководители окружных властей, с диапазоном от 1900 до 4620 евро. Самые низкооплачиваемые должности – это технический персонал, чья заработная плата будет варьироваться от минимальной до 1430 евро.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 января 2023 года.

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