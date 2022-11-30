Россия не стала спорить с решением Венгрии одобрить расширение НАТО

«Россия уважает суверенитет Венгрии, считает, что вопросы своей внутренней, внешней политики это суверенное государство решает самостоятельно. В общем-то это и есть наше отличие от западного или натоцентричного мироустройства»,— цитирует «Коммерсантъ» слова Захаровой, сказанные на брифинге в среду.

29 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Однако формальные процедуры Венгрия завершит только после нового года. Вопрос о ратификации членства Хельсинки и Стокгольма в северо-атлантическом военно-политическом альянсе уже включен в повестку первой сессии венгерского парламента в 2023 году, уточнял Орбан во вторник.

Премьер Венгрии Виктор Орбан встречается с Путиным в Кремле 1 февраля 2022 года. Фото: SCANPIX

Включение новых членов в НАТО возможно только в случае единогласного одобрения расширения всеми действующими членами альянса. На данный момент помимо Венгрии согласия не давала только Турция. Решение Анкары по данным СМИ возможно не раньше 2023 года.