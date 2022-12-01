Франция создает спецтрибунал по военным преступлениям России в Украине

В специальном сообщении на сайте французского внешнеполитического ведомства сказано, что «борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после российской агрессии, является приоритетом для Франции».

«Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности», – сначала отмечают французские дипломаты.

Отдельным абзацем сообщается о начале работы по созданию специального трибунала.

«Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлению российской агрессии в Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами. Речь пойдет, как подчеркивает председатель Европейской комиссии госпожа фон дер Ляйен, о достижении максимально широкого консенсуса в международном сообществе», – сказано в сообщении МИД Франции.

Свои желания углубить совместную работу с Украиной Франция подтвердила на недавней встрече дипломатов ЕС со спецпосланником Украины Антоном Кориневичем.

В начале осени Кориневич подробно объяснял на русском языке, для чего нужен специальный трибунал, и какая подготовительная работа предшествует его созданию.

По последним подтвержденным данным ООН, после нападения России на Украину 24 февраля только среди мирного населения Украины насчитывается уже более 17 000 жертв. Убиты более четырехсот детей. При этом правозащитники отмечают, что реальное число жертв среди гражданских лиц значительно выше, но у экспертов нет доступа во многие места, где велись интенсивные бои для соответствующей аналитической работы.

В середине ноября эксперты Хельсинкской комиссии предоставили доказательства того, что Россия осуществляет геноцид украинского народа.