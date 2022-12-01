Продолжение расследования Rus.Postimees: вышлет ли Эстония предполагаемого российского разведчика?

Бывший генеральный директор полиции безопасности (КаПо) Райво Аэг рассказал, что на такие случаи государство непременно должно реагировать, и реагирует. «Другой вопрос, что полиция безопасности не станет докладывать общественности о том, что занимается проверкой фактов, которые им стали известны. Я уверен на сто процентов, что на эту информацию они отреагировали», – пояснил Аэг.