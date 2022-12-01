Чт, 1.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Продолжение расследования Rus.Postimees: вышлет ли Эстония предполагаемого российского разведчика?

Анастасия Тидо
, журналист
Продолжение расследования Rus.Postimees: вышлет ли Эстония предполагаемого российского разведчика?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 2
Фото: Postimees/sotsiaalmeedia

Неделю назад Rus.Postimees писал о том, как российский дипломат – специалист по охране памятников – выманивал у гражданина Эстонии информацию, связанную с работой государства. Полиция безопасности отнеслась к этому случаю серьезно, признав, что это может быть работа разведчика по первичному сбору данных. Редакция выяснила, могут ли теперь второго советника посольства РФ выслать из страны.

Бывший генеральный директор полиции безопасности (КаПо) Райво Аэг рассказал, что на такие случаи государство непременно должно реагировать, и реагирует. «Другой вопрос, что полиция безопасности не станет докладывать общественности о том, что занимается проверкой фактов, которые им стали известны. Я уверен на сто процентов, что на эту информацию они отреагировали», – пояснил Аэг.

Бывший руководитель полиции безопасности Райво Аэг уверен, что на информацию о втором советнике посольства Артеме Ханееве органы отреагировали. 
Бывший руководитель полиции безопасности Райво Аэг уверен, что на информацию о втором советнике посольства Артеме Ханееве органы отреагировали. Фото: Mihkel Maripuu
Ключевые слова
Наверх