Неделю назад Rus.Postimees писал о том, как российский дипломат – специалист по охране памятников – выманивал у гражданина Эстонии информацию, связанную с работой государства. Полиция безопасности отнеслась к этому случаю серьезно, признав, что это может быть работа разведчика по первичному сбору данных. Редакция выяснила, могут ли теперь второго советника посольства РФ выслать из страны.
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Продолжение расследования Rus.Postimees: вышлет ли Эстония предполагаемого российского разведчика?
Продолжение расследования Rus.Postimees: вышлет ли Эстония предполагаемого российского разведчика?
Бывший генеральный директор полиции безопасности (КаПо) Райво Аэг рассказал, что на такие случаи государство непременно должно реагировать, и реагирует. «Другой вопрос, что полиция безопасности не станет докладывать общественности о том, что занимается проверкой фактов, которые им стали известны. Я уверен на сто процентов, что на эту информацию они отреагировали», – пояснил Аэг.