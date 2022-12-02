Таллинн – единственная столица Европейского союза, где нет ночного общественного транспорта. Почему-то этому вопросу очень долгое время не уделялось достаточного внимания, но первого декабря мэрия Таллинна опубликовала проект бюджета на 2023 год, в котором наконец-то появился четкий план пилотного проекта ночных автобусов, который продлится с 15 мая по 17 сентября. Теперь осталось дождаться утверждения бюджета городским собранием.
Мнение ⟩ Не прошло и ста лет: в Таллинне появится ночной общественный транспорт
До сих пор остается непонятным, почему запуском ночных маршрутов никто всерьез не занимался столько лет. Последнее серьезное предложение на эту тему сделала тогда еще фракция Союза Isamaa и ResPublica (IRL) в далеком 2009 году. Однако тогда это ни во что не вылилось, и за 13 лет больше никто полноценно не возвращался к этой теме.
Новая инициатива поступила в апреле уходящего года, когда Таллиннское молодежное городское собрание обратилось к вице-мэру Таллинна Андрею Новикову с предложением запустить ночные маршруты общественного транспорта. Тогда вице-мэр похвалил молодежь за инициативность и заявил: «Мы проработаем различные варианты и, возможно, уже в этом году сможем испытать эту идею в качестве пилотного проекта».
С тех пор никаких новостей по этому поводу не было. Однако в сентябре, уже другой вице-мэр Таллинна, Танель Кийк, в интервью ERR сказал: «Мы подали заявку на выделение дополнительных средств для открытия четырех ночных линий. Это может стоить несколько сотен тысяч евро. При этом, столичный общественный транспорт в целом нуждается в дополнительном финансировании из-за повышения цен на топливо. Сначала нужно решить этот вопрос».
И вот, спустя годы ожиданий, дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки. С огромным запозданием (если сравнивать с другими столицами ЕС) мэрия Таллинна объявила о намерении приступить к реализации пилотного проекта ночных автобусов, который продлится с 15 мая по 17 сентября 2023 года. Осталось подождать еще полгода, но это ничтожно мало по сравнению с тем, сколько столичные жители ждали до этого.
Надеюсь, ожидания оправдаются, потому что ночной общественный транспорт – это необходимая составляющая любой столицы.
Ночные смены
В Таллинне есть много стартапов, бизнес-учреждений, ИТ-предприятий и других сфер деятельности, работники которых работают в ночные смены или же, наоборот, начинают работать рано утром. Добраться на работу или с работы можно только на такси, альтернатив нет. Можно возразить, что некоторые компании оплачивают подобные поездки своим сотрудникам, но это далеко не частая практика. И, к тому же, почему работодатель обязан выполнять, по сути, обязанности города – доставлять жителей из одной точки города в другую.
Путешествия
Уверен, что каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда путешествие начинается с раннего рейса, будь то самолет, паром или электричка. В таких случаях нужно как можно четче рассчитать время и заблаговременно добраться до аэропорта или парома. Поэтому ночной общественный транспорт, который ходит по расписанию, необходим, как никогда. Разумеется, можно воспользоваться такси, чтобы не таскаться с сумками или чемоданами, но на личном опыте знаю, что на такси не всегда можно положиться.
Один раз у меня была запланирована поездка в Хельсинки на самом раннем пароме, в шесть утра. Гейты в порту закрываются за полчаса, то есть нужно было быть на месте в минимум в 5:15-5:20. Дорога до порта у меня занимает полчаса. Добраться на автобусе не представлялось возможным, так как настолько рано общественный транспорт еще не ходит. Я заблаговременно стал смотреть такси в приложениях, но, к моему удивлению, в данное время доступных машин вообще не оказалось, и мне пришлось ждать почти 20 минут, чтобы все-таки заказать такси. Я приехал в порт в 5:25 – за пять минут до закрытия гейта, но, к счастью, успел на паром. Всей этой нервотрепки можно было избежать и сэкономить деньги, если бы в городе ходили ночные линии.
Цены на такси
С началом войны и последующими кризисами цены на такси значительно выросли. Если раньше, например, из центра города до Ласнамяэ можно было доехать за 5-7 евро, то сейчас цены начинаются от девяти евро и выше за то же расстояние. С такими ценами частое использование такси будет существенно бить по карману людям, которым и так приходится справляться с повышением цен во всех аспектах жизни. Заказ такси постепенно становится крайней мерой, если альтернатив нет. В этих условиях открытие ночных маршрутов поможет жителям Таллинна существенно облегчить жизнь и сэкономить деньги.
Безопасность
Ночной общественный транспорт в значительной степени сократит количество случаев вождения в нетрезвом виде, поскольку люди смогут пользоваться общественным транспортом вместо собственных автомобилей или других транспортных средств.
«Если люди будут предпочитать ездить на автобусе ночью, то количество ДТП должно уменьшиться. Особенно учитывая количество происшествий с электросамокатами, которые арендуют ночью люди в состоянии алкогольного опьянения», - сказал ERR в сентябре руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.
В последнее время появляется много новостей о несчастных случачх с электросамокатами. Зачастую выпившие в центре города люди, видя цену на такси, хотят сэкономить и находят альтернативу в электросамокатах, которые разбросаны на каждом шагу. Это довольно часто приводит к серьезным происшествиям с травмами.
Опыт других городов
В европейских столицах ночью по выходным на улицах очень много людей, проходят ночные культурные события, и некоторые фирмы даже сдают ночью свои офисы и конференц-залы с огромными скидками. Это повышает общий уровень активности в городе, в том числе деловой.
Абсолютно во всех столицах стран ЕС есть ночные линии общественного транспорта. Таллинн на этом фоне явно выглядит белой вороной. Даже в столице Исландии (не входит в ЕС), Рейкьявике, с населением в 3,5 раза меньше, чем в Таллинне, с 2018 года есть возможность ночью добраться до дома.