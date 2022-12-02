Мнение ⟩ Не прошло и ста лет: в Таллинне появится ночной общественный транспорт

Надеюсь, ожидания оправдаются, потому что ночной общественный транспорт – это необходимая составляющая любой столицы.

Ночные смены

В Таллинне есть много стартапов, бизнес-учреждений, ИТ-предприятий и других сфер деятельности, работники которых работают в ночные смены или же, наоборот, начинают работать рано утром. Добраться на работу или с работы можно только на такси, альтернатив нет. Можно возразить, что некоторые компании оплачивают подобные поездки своим сотрудникам, но это далеко не частая практика. И, к тому же, почему работодатель обязан выполнять, по сути, обязанности города – доставлять жителей из одной точки города в другую.

Путешествия

Уверен, что каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда путешествие начинается с раннего рейса, будь то самолет, паром или электричка. В таких случаях нужно как можно четче рассчитать время и заблаговременно добраться до аэропорта или парома. Поэтому ночной общественный транспорт, который ходит по расписанию, необходим, как никогда. Разумеется, можно воспользоваться такси, чтобы не таскаться с сумками или чемоданами, но на личном опыте знаю, что на такси не всегда можно положиться.