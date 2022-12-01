Таксисты, у которых недостаточные для работы в Таллинне знания эстонского языка, обращаются к договорному партнеру Маарду, который водителей на знание языка не проверяют. Но эти таксисты могут обслуживать клиентов в Таллинне. Сложившейся ситуацией обеспокоены несколько сторон, в том числе эстоноязычные клиенты.
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Выбрали обходной путь ⟩ Таллиннские таксисты, не владеющие эстонским, нашли легкий способ получить лицензию
Таллиннские таксисты, не владеющие эстонским, нашли легкий способ получить лицензию
Согласно присланному в редакцию Postimees сообщению, обращение к городу Маарду является обычным делом, поскольку таллиннская муниципальная полиция (МуПо) не выдает карты обслуживания таксистам, которые не владеют эстонским языком на достаточном для обслуживания уровне.