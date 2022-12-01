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Выбрали обходной путь ⟩ Таллиннские таксисты, не владеющие эстонским, нашли легкий способ получить лицензию

Аймур-Яан Кескель
Таллиннские таксисты, не владеющие эстонским, нашли легкий способ получить лицензию
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Bolt в Таллинне. Клиентка рассказала о двух случаях, когда таксист разговаривал с ней только на русском языке.
Bolt в Таллинне. Клиентка рассказала о двух случаях, когда таксист разговаривал с ней только на русском языке. Фото: Sander Ilvest

Таксисты, у которых недостаточные для работы в Таллинне знания эстонского языка, обращаются к договорному партнеру Маарду, который водителей на знание языка не проверяют. Но эти таксисты могут обслуживать клиентов в Таллинне. Сложившейся ситуацией обеспокоены несколько сторон, в том числе эстоноязычные клиенты.

Согласно присланному в редакцию Postimees сообщению, обращение к городу Маарду является обычным делом, поскольку таллиннская муниципальная полиция (МуПо) не выдает карты обслуживания таксистам, которые не владеют эстонским языком на достаточном для обслуживания уровне.

Глава МуПо Айвар Тоомпере подтвердил информацию, что водители, которым было отказано в выдаче лицензии из-за языковых навыков, обращаются в соседние самоуправления. Он добавил, что эта тема неоднократно поднималась в СМИ. Три года назад в Postimees была опубликована статья, в которой Тоомпере объяснял проблемы, которые возникли в не говорящими на эстонском языке таксистами.

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