Выбрали обходной путь ⟩ Таллиннские таксисты, не владеющие эстонским, нашли легкий способ получить лицензию

Согласно присланному в редакцию Postimees сообщению, обращение к городу Маарду является обычным делом, поскольку таллиннская муниципальная полиция (МуПо) не выдает карты обслуживания таксистам, которые не владеют эстонским языком на достаточном для обслуживания уровне.

Глава МуПо Айвар Тоомпере подтвердил информацию, что водители, которым было отказано в выдаче лицензии из-за языковых навыков, обращаются в соседние самоуправления. Он добавил, что эта тема неоднократно поднималась в СМИ. Три года назад в Postimees была опубликована статья, в которой Тоомпере объяснял проблемы, которые возникли в не говорящими на эстонском языке таксистами.