Андрей Макаревич возвращается в Таллинн

Перерыв в выступлениях Андрея Макаревича в столице Эстонии не будет бить прежние рекорды. Местным ценителям творчества легендарного рок-музыканта, который в последние годы предпочитает джаз, пришлось ждать всего четыре года. Ближайший концерт намечен на весну 2023 года, рассказал нам сам Макаревич.

«В январе у нас [с «Машиной времени»] еще Дубай. В феврале в Париж и Лондон. Потом длинная Америка. А концерт в Таллинне будет 1 или 2 апреля. И тогда еще будет несколько прибалтийских городов. Помимо Таллинна точно будет Даугавпилс. И что-то еще, наверное. Там все очень плотно», – раскрыл детали своего концертного графика Андрей Макаревич.

Вспоминая о первом концерте в Таллинне, который состоялся в 1976 году, лидер «Машины Времени» признался, что именно после выступления в столице Эстонии группа стала активно гастролировать в СССР.

Андрей Макаревич во время интервью Rus.Postimees, 1 декабря 2022 года. Фото: Иван Скрябин

«Вообще именно после концерта в Таллинне в 1976 году мы стали активно гастролировать. До той поездки мы были только в Куйбышеве один раз. То есть в Самаре. На какой-то дискотеке. А потом начались регулярные концерты в Питере. Раз в неделю буквально. Потому что с «Аквариумом» познакомились [в поездке в Таллинн в 1976 году]», – вспомнил Макаревич о значении Таллинна в своей карьере.

В большом интервью Rus.Postimees музыкант рассказал о том, какие песни пишутся на фоне ужаса 2022 года, почему он верит в то, что россияне устали от войны, и является ли невежество отличительной чертой исключительно тех, кто говорит и думает на русском языке.