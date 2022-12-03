Эксклюзив ⟩ Андрей Макаревич о своем Таллинне, русских вне России и войне

– Вы уверены, что это бы испортило настроение?

– Да, это испортило бы настроение там в тот момент. Там же люди аплодировали, услышав названия стран. А в контексте того, что сегодня россияне делают в мире, вряд ли им кто-то будет аплодировать. Вряд ли…

– Но ведь вы сами говорите, что в Израиле к вам подходят и благодарят…

– В Израиле меня знают лично. И знают, что я делаю. А там нет. Ну, приехали какие то люди… Усиленно несколько лет словом и делом наша российская власть добивалась такого положения. Чтобы нас все боялись. И все не любили. Добились. Непонятно, зачем, правда. Мне кажется, что должно быть ровно наоборот. Но добились, чего хотели. Молодцы!





– Это же не вечная история?

– Слушай, да все не вечно. Все сдохнем. Но как-то хочется это провернуть в ясной памяти. А, во-вторых, хочется увидеть для своих детей хоть кусочек нормальной жизни в России (улыбается).

– Вы улыбаетесь, значит, надежда есть.

– Ну, если мы еще улыбаться перестанем, тогда останется только пойти вешаться всем.

– Народ российский власть спросит за это всё? Или он утратил эту опцию?

– А он когда-то имел чтоли такую возможность?

– Есть ощущение, что в 1991 году имел.