Закрытые социологические исследования, которые проводит Кремль в России, показывают, что в стране резко упало количество граждан, которые все еще поддерживают войну Путина с Украиной. Сейчас лишь 25 процентов граждан РФ согласны на войну, 55 процентов выступают за переговоры. На этом фоне Кремль предписал СМИ «не педалировать тему войны».
Кремль предписал пропаганде «не педалировать тему войны», более половины россиян хотят переговоров с Украиной
ФСО (Федеральная служба охраны, спецслужба отвечающая за безопасность чиновников и объектов госвласти в РФ, которая с недавних пор готовится к попыткам госпереворота в России – прим.ред.) провела очередное закрытое от общественности социологическое исследование об отношении россиян к войне с Украиной.
«За мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55 процентов россиян, а за продолжение войны – лишь 25 процентов», – сообщает «Медуза» со ссылкой на секретные данные.
Перемена настроений существенна по сравнению с летними цифрами. В июле 2022 года закрытые опросы Кремля показывали, что за мир с Украиной тогда выступали только 30 процентов россиян, а 57 процентов считали, что войну нужно продолжать.
Свежие данные Кремля, которые смогли получить журналисты, почти совпадают с публичными данными, которые ранее опубликовала независимая от российских властей и все еще продолжающая свою работу в России служба социологии «Левада-центр».
В конце октября «Левада-центр» сообщал, что за переговоры Москвы и Киева спустя месяц после начала мобилизации выступали 57 процентов респондентов. «Определенно продолжать войну» были готовы лишь 22 процентов россиян, но еще 14 процентов считали, что войну «скорее стоит продолжать».
Rus.Postimees сообщал о снижении доли сторонников войны по данным «Левада-центра» еще в конце весны, но летом рост сторонников переговоров и мира остановился. В начале осени количество сторонников войны и противников ее продолжения сравнялось. Резкое падение сторонников продолжения войны началось после внезапно объявленной Путиным 21 сентября мобилизации резервистов в войска.
Опрошенные «Медузой» эксперты отмечают потенциал роста протестных настроений на фоне военных поражений армии и массовой отправки в войска резервистов, которые гибнут на фронте без амуниции и необходимой подготовки.
«Протесты возникают не потому, что люди что-то думают, а потому что для них возникают возможности. Протестный потенциал в России и без того очень высокий. Когда появятся возможности, будут протесты. Вполне возможно, что ждать осталось не так долго», – рассуждает социолог Григорий Юдин.
О рисках протестов ранее в интервью Rus.Postimees говорил и политолог Аббас Галямов, который ссылался на данные «Левада-центра».
«Число сторонников "войны до победного конца" стремительно сокращается. Если в сентябре, согласно данным "Левада-центра", за этот вариант выступало 44 процентов россиян, то в октябре уже 36 процентов, – отмечал эксперт. – В России абсолютное большинство граждан считает, что существующие в государстве институты не отражают их интересов. Что касается готовности недовольных групп к борьбе, то периодически вспыхивающие, несмотря на репрессии, массовые протесты, вроде Болотной, московских выступлений 2019 года или митингов, последовавших вслед за арестом Навального, подтверждают, что и готовность тоже имеется. Короче, базовая предпосылка революции сформировалась».
Нынешнее состояние общественных настроений россиян вынуждает Кремль реагировать, несмотря на недоверие данным экспертов, уточняет «Медуза».
«Сами власти не очень верят, что в ближайшее время в России развернутся массовые антивоенные выступления. Впрочем, собеседники признают, что сейчас «ситуацию лучше не подогревать и не раздражать людей лишний раз». По информации источников «Медузы», государственные и провластные СМИ уже получили рекомендации «не педалировать тему войны» – и сосредоточиться на «более позитивной повестке», – сообщает издание.
Война Путина с Украиной продолжается уже 281 день.