ФСО (Федеральная служба охраны, спецслужба отвечающая за безопасность чиновников и объектов госвласти в РФ, которая с недавних пор готовится к попыткам госпереворота в России – прим.ред.) провела очередное закрытое от общественности социологическое исследование об отношении россиян к войне с Украиной.

«За мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55 процентов россиян, а за продолжение войны – лишь 25 процентов», – сообщает «Медуза» со ссылкой на секретные данные.

Перемена настроений существенна по сравнению с летними цифрами. В июле 2022 года закрытые опросы Кремля показывали, что за мир с Украиной тогда выступали только 30 процентов россиян, а 57 процентов считали, что войну нужно продолжать.

Свежие данные Кремля, которые смогли получить журналисты, почти совпадают с публичными данными, которые ранее опубликовала независимая от российских властей и все еще продолжающая свою работу в России служба социологии «Левада-центр».

В конце октября «Левада-центр» сообщал, что за переговоры Москвы и Киева спустя месяц после начала мобилизации выступали 57 процентов респондентов. «Определенно продолжать войну» были готовы лишь 22 процентов россиян, но еще 14 процентов считали, что войну «скорее стоит продолжать».