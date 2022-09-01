Количество россиян, которые считают, что они несут ответственность за гибель мирных жителей Украины, падает. Доля тех граждан РФ, кто голосует за продолжение кровопролития, практически сравнялась со сторонниками переговоров. Об этом сообщает независимая от российских властей служба социологии «Левада-центр».
Равное число россиян выступает и за переговоры, и за продолжение войны
Сейчас Москве и Киеву следует начать мирные переговоры, уверены 44 процентов граждан России. Вместе с тем, за продолжение боевых действий выступают 48 процентов россиян. На этом фоне социологи фиксируют сокращение доли респондентов, которые заявляют об ответственности за жертвы среди мирного населения Украины. Если весной эта доля росла с 28 процентов в апреле до 36 процентов в мае, то за лето она упала до 33 процентов.
Чувство стыда от происходящего испытывают лишь 7 процентов россиян. Столько же граждан России, глядя на войну, испытывают удовлетворение и радость, а ещё 8 процентов заявляют, что испытывают воодушевление. Тревогу, страх и ужас испытывает каждый третий собеседник социологов – 31процент. 48 процентов россиян испытывают «гордость за Россию». «Эти настроения практически не изменились с марта», – констатируют в «Левада-центре».
Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине за летние месяцы не изменился: 46 процентов «определенно поддерживают» действия российских вооруженных сил и еще 30 процентов «скорее поддерживают». Не поддерживают – в совокупности 17 процентов респондентов. Соотношение практически не изменилось с весны, когда отмечалось незначительное падение поддержки рядовыми гражданами РФ войны Путина против Украины.
Опрос был проведен 25 - 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.