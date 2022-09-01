Равное число россиян выступает и за переговоры, и за продолжение войны

Сейчас Москве и Киеву следует начать мирные переговоры, уверены 44 процентов граждан России. Вместе с тем, за продолжение боевых действий выступают 48 процентов россиян. На этом фоне социологи фиксируют сокращение доли респондентов, которые заявляют об ответственности за жертвы среди мирного населения Украины. Если весной эта доля росла с 28 процентов в апреле до 36 процентов в мае, то за лето она упала до 33 процентов.

Данные независимой от российской власти социологической службы «Левада-центр» об отношении граждан РФ к войне Путина с Украиной, спустя полгода после начала полномасштабных боевых действий. Фото: Levada.ru

Чувство стыда от происходящего испытывают лишь 7 процентов россиян. Столько же граждан России, глядя на войну, испытывают удовлетворение и радость, а ещё 8 процентов заявляют, что испытывают воодушевление. Тревогу, страх и ужас испытывает каждый третий собеседник социологов – 31процент. 48 процентов россиян испытывают «гордость за Россию». «Эти настроения практически не изменились с марта», – констатируют в «Левада-центре».

Данные независимой от российской власти социологической службы «Левада-центр» об отношении граждан РФ к войне Путина с Украиной, спустя полгода после начала полномасштабных боевых действий. Фото: Levada.ru

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине за летние месяцы не изменился: 46 процентов «определенно поддерживают» действия российских вооруженных сил и еще 30 процентов «скорее поддерживают». Не поддерживают – в совокупности 17 процентов респондентов. Соотношение практически не изменилось с весны, когда отмечалось незначительное падение поддержки рядовыми гражданами РФ войны Путина против Украины.