Заговор против Путина: совершить нельзя отменить

Политолог Аббас Галямов ищет крамолу с другой стороны, отмечая, что недовольство резко растет в классических войсках. Причем на всех уровнях – от рядовых до генералитета. В том числе благодаря Пригожину. «То, как Пригожин с Кадыровым ноги вытирают об армию публично, конечно, не нравится кадровым офицерам, – отмечает Галямов. – Но сами по себе армейцы сейчас точно ничего не инициируют. Они обескуражены поражением. У них руки опускаются. Ведь это позор. Выяснилось, что их украинцы бьют. То есть они в профессиональном смысле совершенно не состоялись. Это для них шок. В такой ситуации они будут предпринимать решительные шаги? Мне трудно это представить».

Внутри силовиков тоже не все так гладко, там есть несколько ненавидящих друг друга и конкурирующих фирм. «Тот же Виктор Золотов (директор войск Росгвадии РФ, бывший личный охранник Ельцина и Путина – прим. ред.) постоянно воюет с ФСБ и наоборот», – рассказал Белковский. Однако ни одна из этих силовых ветвей тайной или явной властей не имеет мотивов совершать государственный переворот. «Они не мыслят такими категориями, не собираются приходить к власти и заменять собой политическое руководство. Они всегда ему были полностью подчинены. Путин там – главная скрепа. Вынешь, для них самих все обрушится», – поясняет Белковский.

Шойгу и Путин знакомятся с тем, что убивает издалека. На заднем плане глава «Ростеха» Чемезов. Москва 2018 год. Фото: Alexei Nikolsky/AP

Гражданка в страхе