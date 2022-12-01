Федеральная служба охраны (ФСО), обеспечивающая безопасность Путина, готовится к перевороту в Москве. Чьих рук будет это дело – тайна, покрытая мраком. Политологи, опрошенные Rus.Postimees, уверены, что в России никто не собирается свергать нынешнюю власть.
Заговор против Путина: совершить нельзя отменить
В конце октября многим экспертам уже стало очевидно грядущее отступление России из Херсона. В это время в центре Москвы внезапно появились десятки военных машин и вооруженных людей. Со стороны это было похоже на готовящийся военный переворот. Но в ФСО тогда заявили, что «проводятся планово-тактические учения по нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти».
Защитный гипноз
Источники издания The Insider меж тем утверждают, что личный состав ФСО активно готовят к «массированной идеологической атаке» на режим, при которой некий противник использует СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз. На этом фоне хозяева де-факто частных армий, глава Чечни Рамзан Кадыров и шеф ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, публично дискредитировали российских генералов после провалов на фронте и начали неприкрыто и небезуспешно добиваться их смещения с постов.
В российской истории власть не раз менялась путем военных переворотов, поэтому многим подумалось: «а вдруг». «Все мои источники в Москве согласны: все изменилось, в Путина после Херсона уже почти никто не верит. Самое популярное сравнение в наши дни – с Милошевичем, – говорит на страницах Der Spiegel со ссылкой на источник в путинской администрации бывший главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь. – Они его уничтожат. Дай бог, ему осталось полгода».
Вопрос в том, кто же эти «они», которые могут уничтожить хозяина Кремля, и бороться с которыми, в том числе при помощи коллективных походов в храм предписывают новые методички ФСО.
Опрошенные нами российские политологи непреклонны: это и не государственная армия, и не частные отряды Пригожина и Кадырова. И тем более не представители альтернативных элит. Потому что их в России нет.
Люди в черном
Политолог Станислав Белковский согласен, что и Пригожин, и Кадыров не сейчас стали центрами политического влияния. «Не надо забывать, что с помощью Пригожина Путин ранее покорил некоторую часть Африки, – напоминает эксперт. – Это огромная заслуга, которая не забыта. Бойцы ЧВК Вагнера воевали на украинских фронтах уже несколько лет. Не говоря уже о Рамзане Ахматовиче, который давно является фигурой федерального значения. За последние годы он попытался превратиться в неформального предводителя исламской уммы России. И де-факто он руководит независимым государством, которое получает от России дань по итогам второй чеченской войны».
Действительно, за время «спецоперации Z» влияние Пригожина и Кадырова выросло пропорционально тому, как неудачно проявили себя их извечные оппоненты, федеральные силовики, регулярные войска и спецслужбы. Но это «корпус стражей Путина», как в Иране, абсолютно преданные вождю отряды, не заинтересованные в его падении. Белковский уверен: «Пригожина Путин укрывает от федеральных силовиков, которые Пригожина не любят всю жизнь. Кадыров тоже давно не нравится всем тем же федеральным силовикам. Если Кадыров и Пригожин останутся один на один с федеральной силовой системой, они не выдержат этого противостояния».
Политолог Аббас Галямов ищет крамолу с другой стороны, отмечая, что недовольство резко растет в классических войсках. Причем на всех уровнях – от рядовых до генералитета. В том числе благодаря Пригожину. «То, как Пригожин с Кадыровым ноги вытирают об армию публично, конечно, не нравится кадровым офицерам, – отмечает Галямов. – Но сами по себе армейцы сейчас точно ничего не инициируют. Они обескуражены поражением. У них руки опускаются. Ведь это позор. Выяснилось, что их украинцы бьют. То есть они в профессиональном смысле совершенно не состоялись. Это для них шок. В такой ситуации они будут предпринимать решительные шаги? Мне трудно это представить».
Внутри силовиков тоже не все так гладко, там есть несколько ненавидящих друг друга и конкурирующих фирм. «Тот же Виктор Золотов (директор войск Росгвадии РФ, бывший личный охранник Ельцина и Путина – прим. ред.) постоянно воюет с ФСБ и наоборот», – рассказал Белковский. Однако ни одна из этих силовых ветвей тайной или явной властей не имеет мотивов совершать государственный переворот. «Они не мыслят такими категориями, не собираются приходить к власти и заменять собой политическое руководство. Они всегда ему были полностью подчинены. Путин там – главная скрепа. Вынешь, для них самих все обрушится», – поясняет Белковский.
Гражданка в страхе
Конечно, даже созданная конструкция не монолитна. «Растет и недовольство элит, и недовольство населения. В этой ситуации теоретически переворот возможен. Хотя это все-таки малореалистичный сценарий на сегодня, – согласен Галямов. – Элиты еще в достаточной степени боятся Путина. Историю с пригожинской кувалдой на себя примеряют все».
Усиление же ФСО, уверен Белковский, нужно как раз для консолидации этих самых элит. Для того чтобы зачистить, вычистить всех, кто еще не лоялен «спецоперации». И у чисток нет конца, пока идет война. «Война будет продолжаться, пока Путин у власти. Ведь в широком смысле Путин ведет войну за обрушение американоцентричного мира», – объясняет Белковский.
Фактор страха отмечает и Аббас Галямов: все понимают, что Путин чрезвычайно жесток. Украина это показала уже всему миру, когда он с легкостью обрек на смерть сотни тысяч людей. Поэтому максимум, на который способны российские элиты, это уговаривать Путина передать власть преемнику.
Оцепеневшие у реки
«Путин стремительно слабеет. Одна точка отсечения – это весна, когда станет понятно, что его план заморозить Европу и поставить ЕС на колени не удался. Я думаю, именно тогда элиты к нему и пойдут со словами: "государь, если другого плана нет, давай тогда с преемником вариант прорабатывать"», – подсказывает возможный дедлайн оцепенения элит Галямов.
Вторая очевидная точка отсечения Путина от власти, по мнению политолога, это 2024 год, когда в России должны пройти выборы президента. «Избраться Путину будет очень трудно. Попытка снова сфальсифицировать выборы теперь может привести к оранжевому сценарию, – уверен Галямов. – А вот если начнется массовый протест, тогда и армейские части могут начать оказывать поддержку протестующим, как это было в Украине во время первого Майдана. Тогда командиры воинских частей и начали заявлять, что они поддерживают Ющенко».
Народ узнает последним
Пока же, разводят руками эксперты в политике, никто не собирается брать на себя ответственность за всю Россию и коммуникацию с российским народом. «Кто из них пойдет в народ? – рассуждает Белковский. – Золотов? Пригожин? Да, хозяину ЧВК Вагнера это нравится. Он единственный в путинском окружении, кто наслаждается ролью публичного политика. Но совершенно очевидно, что, если Путина не станет, Пригожину первому открутят голову просто потому, что на стороне его врагов гораздо больше силовых ресурсов».
И даже если Путин умрет, неважно, по какой причине, современные технологии, как ни дико это звучит, позволят его заменить, например, цифровым аватаром. «Большинство представителей его окружения будет заинтересовано в поддержании легенды, что он еще жив», – непреклонен Белковский.
Так что если с Путиным что-нибудь случится, объявят об этом далеко не в первый день. «А когда уже объявят, то будет коллегиальный преемник, как после смерти Сталина, – говорит Белковский. – Но этот коллегиальный преемник возложит на себя очень тяжелую ношу. Примирение с Западом почти невозможно. Потребуются гигантские усилия. В том числе отвод войск, сдача позиций. То есть коллективный преемник будет обречен на весьма непопулярные меры».
С другой стороны, и сам российский народ после сдачи Херсона уже начал разочаровываться в путинизме, а с началом второй волны мобилизации недовольство возрастет в геометрической прогрессии. «Путинизм себя дискредитирует сам. Никто не торопится Путина убирать. Сейчас к этому совершенно нет предпосылок», – подытоживает Белковский.
Сторонний взгляд
Логику рассуждений российских независимых экспертов разделяет и американский политолог Дэниел Трейсман. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в своей статье для журнала Foreign Affairs тоже видит неминуемый крах путинской системы, где главный фактор не решительность заговорщиков, а разложение и страх.
«Война усугубляет внутренние слабости системы, подталкивая ее к коллапсу», – говорит Трейсман, напоминая, что в системе Путина все ждут решения вождя, а сам он вынужден регулярно демонстрировать силу. И когда вера исполнителей его воли в живучести такой системы ослабнет, Россию ждет не переворот, а «проволочки, бездействие и, в конечном счете, дезертирство».