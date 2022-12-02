Глава граничащего с Эстонией российского региона обещает отправить на пункты пропуска автобусы за теми, кто решится на переезд в Псковскую область. Бесплатный проезд до Пскова обещан тем, кто поедет семьями.
За русскими Эстонии из Пскова отправят автобусы
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал выслать автобусы за теми семьями Эстонии, которые захотят переехать на постоянное место жительства в этот российский регион. В интервью российскому пропагандисту Алексею Стефанову чиновник заявил, что Псков ждет русских Балтии на ПМЖ.
«Люди пока переезжают в основном индивидуально. Поэтому если мы об этом не знаем, помочь с переездом им не можем. Если же люди обратятся в консульство – такие случаи есть, тогда мы помогаем с переездом. Если едет сразу несколько семей, мы просто отправляем на границу автобус, их привозят. И я рекомендую именно таким путем идти, потому что мы адресно сопровождаем каждую семью и каждого гражданина, который сюда приехал», – цитирует Ведерникова сотрудник целого ряда российских государственных медиа.
На вопрос, будут ли псковские власти компенсировать русскоязычным иностранцам их личные траты на переезд, которые, по данным пропагандиста, доходят до 150 тысяч рублей (2300 евро – прим.ред.), губернатор заявил, что он не думает, что «будет какая-то эвакуация». «Не верю просто», – ответил на вопрос о деньгах Михаил Ведерников.
Вместе с тем, российский чиновник пообещал «в ручном режиме» сопровождать переезжающих «с момента нахождения жилья, трудоустройства, выбора того или иного района, в котором люди хотят проживать».
Ведерников не назвал никаких цифр ни по уже переехавшим, ни по готовности Псковской области принять, как говорят в РФ, «соотечественников». Но губернатор честно признался, что люди нужны из-за высокой смертности в регионе.
«К сожалению, Псковская область ежегодно теряет порядка одного процента жителей – такова естественная убыль. Поэтому для нас [переселение] это тоже возможность», – сказал Ведерников не уточняя, какие возможности властям региона точно дадут иностранцы.
Вместе с тем губернатор соседнего с Эстонией региона отметил, что от тех, кто решится поменять жизнь в ЕС на жизнь в РФ, в первую очередь Псковская область ждет навыков врачей, педагогов и специалистов технических специальностей.
По данным государственных российских СМИ, в 2022 году в Псковскую область переехали более 450 русскоязычных иностранцев, в том числе из Латвии, Украины, Таджикистана, Молдовы и других стран.
В то же время, независимое издание «Псковская губерния» сообщает, что из стран Балтии на фоне развязанной Путиным войны в Украине в Псковскую область переехали всего 84 человека.
Ранее сообщалось, что за 12 лет существования программы переселения соотечественников в Псковскую область переехали только 39 жителей Эстонии.
Заявления псковского губернатора специально для Rus.Postimees прокомментировал руководитель псковского отделения партии «Яблоко», экс-депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг.
«Голосование ногами эмигрантов – одно из самых распространенных и ярких политических голосований в мире. Чтобы оценить картину, надо посмотреть потоки в обе стороны: из стран Балтии в Россию и из России в страны Балтии. Думаю, что миграционные ведомства балтийских государств могут назвать точную цифру. Но предположу, что она отличается от цифры переселенцев из стран Балтии в Россию на порядок. Или даже на два порядка. И причины такого «счета на табло» лежат на поверхности. Но пусть всем будет хорошо там, где может быть хорошо. И в Эстонии, и в России», –сказал политик.
Губернатор Михаил Ведерников известен тем, что во время миграционного кризиса на границе Псковской области с Эстонией, когда граждане Украины стали массового покидать РФ после объявления мобилизации, несколько дней никак не реагировал на внезапно возникшую гуманитарную катастрофу перед КПП. Люди целыми сутками мокли под дождем на улице в ожидании перехода через границу. Эстонские пограничники отмечали, что некоторые приходили из РФ с обморожениями. Власти Псковской области никак не пытались помочь людям. Поддержкой беженцев занимались волонтеры, чью работу координировали местные оппозиционеры.
Михаил Ведерников в 2017 году сменил на этом посту губернатора Псковской области Андрея Турчака, который известен конфликтом с Олегом Кашиным. Журналисту после перепалки с Турчаком переломали руки и ноги. Нынешний глава Псковской области в 2005 году был задержан по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщали российские государственные информационные агентства.
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