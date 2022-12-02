За русскими Эстонии из Пскова отправят автобусы

Вместе с тем губернатор соседнего с Эстонией региона отметил, что от тех, кто решится поменять жизнь в ЕС на жизнь в РФ, в первую очередь Псковская область ждет навыков врачей, педагогов и специалистов технических специальностей.

Ранее сообщалось, что за 12 лет существования программы переселения соотечественников в Псковскую область переехали только 39 жителей Эстонии.



Заявления псковского губернатора специально для Rus.Postimees прокомментировал руководитель псковского отделения партии «Яблоко», экс-депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг.



«Голосование ногами эмигрантов – одно из самых распространенных и ярких политических голосований в мире. Чтобы оценить картину, надо посмотреть потоки в обе стороны: из стран Балтии в Россию и из России в страны Балтии. Думаю, что миграционные ведомства балтийских государств могут назвать точную цифру. Но предположу, что она отличается от цифры переселенцев из стран Балтии в Россию на порядок. Или даже на два порядка. И причины такого «счета на табло» лежат на поверхности. Но пусть всем будет хорошо там, где может быть хорошо. И в Эстонии, и в России», –сказал политик.