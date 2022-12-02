Армия РФ использует юрты шаманов для защиты от HIMARS

В Ростовской области развернуто принципиально новое «оружие» армии РФ. Три юрты «воинов-гуннов» из Бурятии. Юрты используются, как средство защиты военнослужащих от ударов украинской армии. Об этом российскому изданию «Подъем» рассказал председатель «Гуннского фонда» Олег Булутов. По словам уроженца Бурятии эти предметы «гуманитарной помощи» комплектуются несколькими шаманами, которые прямо в юртах занимаются «восстановлением человека».

«В Ростов мы направили три юрты. Это гуманитарная миссия. Это такой кочевой дом, дом воинов-гуннов. Они (шаманы) там будут проводить обряды гуманитарные, обряды на защиту всех, кто обратился… Чем ближе к линии соприкосновения, тем и бойцы могут быстрее добраться, и обряды имеют другую силу…», – рассказал Булутов.

Инициатор организации шаманской защиты оккупационных войск от вполне реальных ракет и снарядов посетовал, что пока развернуть новое российское оружие на территории Украины им не позволяют.

«Мы хотели в Донбасс привезти эти три юрты, но побаиваются люди, что туда приедут шаманы… Почему юрты? Когда проводится обряд, воины-гунны, они туда приходят… Вот, допустим, HIMARS, мы их «Химерами» называем. Если «Химера» идёт, воины-гунны, которые спали, просыпаются. Им нужно место, им нужны юрты, они видят свой дом, атрибутику всякую, и помогают нашим бойцам», – утверждает председатель «Гуннского фонда».

Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS. Фото: Mike Mareen/Shutterstock