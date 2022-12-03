Фото ⟩ Настоящий герой: 17-летний Александр спас провалившегося под лед ребенка

25 ноября в 14 часов в Пярну произошел несчастный случай, когда две девочки вышли на лед, одна из них –10-летняя девочка – провалилась и оказалась в воде. 11-летняя подруга продолжала держать за ее руку, но не могла вытащить.

Место происшествия. Фото: Urmas Luik

Очевидцем этого инцидента стал проходивший мимо 17-летний Александр Шевцов, который сразу же бросился на помощь девочкам и помог выбраться из воды упавшему в воду ребенку. В больнице медики проверили состояние здоровья девочки, к счастью, с ней все в порядке.

Вчера участники этого происшествия снова встретились в общем здании внутренней безопасности в Пярну. Руководитель группы спасения на море и пограничного контроля Пярнуского отделения полиции Янек Пинта и руководитель бюро профилактической работы Ляэнеского спасательного центра Тармо Вольтейн за смелые и умелые действия поблагодарили как Александра, так и 11-летнюю девочку, которая не бросила в беде провалившуюся под лед подруги и держала ее за руку. Во вчерашней встрече также приняли участие спасенная девочка и ее мать.