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Фото ⟩ Настоящий герой: 17-летний Александр спас провалившегося под лед ребенка

rus.postimees.ee
Настоящий герой: 17-летний Александр спас провалившегося под лед ребенка
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Слева направо: Янек Пинта, мать спасенной девочки Анна, спасший девочку Александр и Тармо Вольтейн.
Слева направо: Янек Пинта, мать спасенной девочки Анна, спасший девочку Александр и Тармо Вольтейн. Фото: Ляэнеская префектура

В пятницу, 2 декабря, Ляэнеская префектура вместе со Спасательным департаментом поблагодарили 17-летнего Александра, который в конце ноября в Пярну спас провалившуюся под лед 10-летнюю девочку.

25 ноября в 14 часов в Пярну произошел несчастный случай, когда две девочки вышли на лед, одна из них –10-летняя девочка – провалилась и оказалась в воде. 11-летняя подруга продолжала держать за ее руку, но не могла вытащить.

Место происшествия. 
Место происшествия. Фото: Urmas Luik

Очевидцем этого инцидента стал проходивший мимо 17-летний Александр Шевцов, который сразу же бросился на помощь девочкам и помог выбраться из воды упавшему в воду ребенку. В больнице медики проверили состояние здоровья девочки, к счастью, с ней все в порядке.

Вчера участники этого происшествия снова встретились в общем здании внутренней безопасности в Пярну. Руководитель группы спасения на море и пограничного контроля Пярнуского отделения полиции Янек Пинта и руководитель бюро профилактической работы Ляэнеского спасательного центра Тармо Вольтейн за смелые и умелые действия поблагодарили как Александра, так и 11-летнюю девочку, которая не бросила в беде провалившуюся под лед подруги и держала ее за руку. Во вчерашней встрече также приняли участие спасенная девочка и ее мать.

Напомним, что спустя несколько дней после инцидента в редакцию Rus.Postimees написала мать спасенной девочки: она очень хотела поблагодарить парня, спасшего ее дочь. Письмо матери в полном объеме можно прочитать здесь.

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