В пятницу, 2 декабря, Ляэнеская префектура вместе со Спасательным департаментом поблагодарили 17-летнего Александра, который в конце ноября в Пярну спас провалившуюся под лед 10-летнюю девочку.
Фото ⟩ Настоящий герой: 17-летний Александр спас провалившегося под лед ребенка
25 ноября в 14 часов в Пярну произошел несчастный случай, когда две девочки вышли на лед, одна из них –10-летняя девочка – провалилась и оказалась в воде. 11-летняя подруга продолжала держать за ее руку, но не могла вытащить.
Очевидцем этого инцидента стал проходивший мимо 17-летний Александр Шевцов, который сразу же бросился на помощь девочкам и помог выбраться из воды упавшему в воду ребенку. В больнице медики проверили состояние здоровья девочки, к счастью, с ней все в порядке.
Вчера участники этого происшествия снова встретились в общем здании внутренней безопасности в Пярну. Руководитель группы спасения на море и пограничного контроля Пярнуского отделения полиции Янек Пинта и руководитель бюро профилактической работы Ляэнеского спасательного центра Тармо Вольтейн за смелые и умелые действия поблагодарили как Александра, так и 11-летнюю девочку, которая не бросила в беде провалившуюся под лед подруги и держала ее за руку. Во вчерашней встрече также приняли участие спасенная девочка и ее мать.
Напомним, что спустя несколько дней после инцидента в редакцию Rus.Postimees написала мать спасенной девочки: она очень хотела поблагодарить парня, спасшего ее дочь. Письмо матери в полном объеме можно прочитать здесь.