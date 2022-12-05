После призыва губернатора Псковской области к русским Эстонии и Латвии переезжать на ПМЖ в РФ, стало известно, насколько активнее люди стремятся переехать из России, чем поселиться там. И это официальные данные российской статистики.
На одного русского Балтии, переехавшего в Псков, приходится 12 псковичей, уехавших за границу
В 2022 году в Псковскую область из стран Балтии переехали всего 84 человека. За то же время соседний с Эстонией российский регион покинули 2228 человек. Об этом сообщает независимое от российских властей издание «Псковская губерния» со ссылкой на официальную российскую социологию в лице Росстата.
«Миграционный отток населения Псковской области (разница между прибывшими и выбывшими) в январе-сентябре 2022 года составил 2228 человек, – сообщает издание, которое после обысков у журналистов в начале войны в Пскове переехало в Ригу. – В пределах России из Псковской области разъехались и не вернулись в регион 1247 человек».
Таким образом, в другие страны в 2022 году из Псковской области уехал 981 человек. В том числе 622 жителя приграничного российского региона уехали в страны СНГ (содружество независимых государств, которое объединяет некоторые бывшие республики СССР – прим.ред.), еще 359 человек уехали в страны дальнего зарубежья.
То есть количество тех, кто на фоне развязанной Путиным войны в Украине решил покинуть Псковскую область и уехать из России, в двенадцать раз больше, чем тех, кто решил переехать в 2022 году в Псков из стран Балтии. Разница с общим количеством переехавших из псковщины куда-либо – двадцать шесть раз.
Стоит отметить, что статистика учитывает только тех граждан, кто официально снялся с учета по месту проживания в Псковской области. Фактическое число переехавших из Псковской области на фоне войны и мобилизации в армию выше, так как многие россияне не уведомляют российские власти о переезде.
На прошлой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал отправлять автобусы за теми жителями стран Балтии, кто решит переехать на ПМЖ в Россию. Одной из причин попыток стимулирования переезда русскоязычных жителей Эстонии и Латвии псковский губернатор назвал пугающие темпы смертности. «Псковская область ежегодно теряет порядка одного процента жителей», – признал Ведерников.
Псковский оппозиционер Лев Шлосберг в комментарии для Rus.Postimees допускал, что миграционные потоки в Псковскую область и из этого российского региона могут отличаться на порядок.
По данным «Псковской губернии», за 12 лет существования в Псковской области программы переселения «соотечественников», в этот российский регион переехали только 39 жителей Эстонии.
Rus.Postimees обратился в департамент полиции и погранохраны за данными о количестве россиян, в 2022 году переехавших в Эстонию из Псковской области и других регионов РФ.