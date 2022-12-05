На одного русского Балтии, переехавшего в Псков, приходится 12 псковичей, уехавших за границу

В 2022 году в Псковскую область из стран Балтии переехали всего 84 человека. За то же время соседний с Эстонией российский регион покинули 2228 человек. Об этом сообщает независимое от российских властей издание «Псковская губерния» со ссылкой на официальную российскую социологию в лице Росстата.

«Миграционный отток населения Псковской области (разница между прибывшими и выбывшими) в январе-сентябре 2022 года составил 2228 человек, – сообщает издание, которое после обысков у журналистов в начале войны в Пскове переехало в Ригу. – В пределах России из Псковской области разъехались и не вернулись в регион 1247 человек».

Таким образом, в другие страны в 2022 году из Псковской области уехал 981 человек. В том числе 622 жителя приграничного российского региона уехали в страны СНГ (содружество независимых государств, которое объединяет некоторые бывшие республики СССР – прим.ред.), еще 359 человек уехали в страны дальнего зарубежья.

То есть количество тех, кто на фоне развязанной Путиным войны в Украине решил покинуть Псковскую область и уехать из России, в двенадцать раз больше, чем тех, кто решил переехать в 2022 году в Псков из стран Балтии. Разница с общим количеством переехавших из псковщины куда-либо – двадцать шесть раз.