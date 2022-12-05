Госконтролер о крышевых деньгах Ляэнеметса: вопрос в том, каково их назначение

«В преддверии выборов министр внутренних дел выдвинул предложение распределить средства, предназначенные для повышения внутренней безопасности, то есть выделенные на нужды спасателей, полиции и, например, укрепление государственной границы, между местными объектами, которые не относятся к сфере управления министерства. Сделанный министром выбор недостаточно прозрачен, а предпочтение оказано членам своей партии.

В то же время, он просит выделить дополнительные средства из резерва правительства на цели внутренней безопасности. Мы не должны позволить министру путать свой кошелек с государственным и использовать бюджет министерства в целях предвыборной рекламной кампании», – сказал председатель специальной комиссии Тынис Мёльдер (Центристская партия).

На прошлой неделе Postimees писал, что перед предстоящими выборами Министерство внутренних дел начало активно строить детские сады, школы и их системы вентиляции. Так, некоторые инвестиций планируется направить в самоуправления, возглавляемые коллегами Ляэнеметса по партии.

«Действовало ли здесь правительство как единое целое?» — спросил член комиссии Пеэтер Эрнитс (EKRE), по мнению которого, важность поддержки детей является неоспоримой, но не входит в компетенцию Министерства внутренних дел.

«Министру государственного управления и министру финансов было известно об этих объектах в течение нескольких месяцев. Ни одно предложение не было отвергнуто. Думаю, можно сказать, что правительство действовало сознательно», – ответил Ляэнеметс.

Государственный аудитор Янар Хольм не одобрил действия министерства. «Государственный бюджет формируется на основе сферы управления министерства. Конечно, управление – это неотъемлемая часть, но вопрос в том, каково назначение этих денег, – заявил Холм. – Отмечу, что у нас программно-целевое бюджетирование. Нас серьезно интересует, какой именно показатель сферы управления МВД будет затронут. Особенно сложно понять, куда вложены деньги. Это не часть какой-то программы, но бюджет должен складываться в результате программ».