Видеоблогер и критик главы Чечни Размана Кадырова Тумсо Абдурахманов расстрелян в Швеции. Несколько дней назад мужчина пропал.
Критик Кадырова расстрелян в Швеции
Чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции в результате нападения неизвестных. Многолетний критик действующего лидера Чечни был расстрелян в ночь с 1 на 2 декабря, сообщил известный своими эксклюзивными источниками информации о жизни в Чечне и жизни чеченцев вне России телеграм-канал 1ADAT.
«Относительно последних событий по поводу Тумсо Абдурахманова, как трудно не было бы нам признать случившееся, к большому сожалению, слухи о его смерти оказались правдивыми 〈…〉 Тумсо был расстрелян ночью группой лиц, – сказано в сообщении. – Его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами».
Информацию подтверждает и радиостанция «Свобода» со ссылкой на соратников оппозиционного блогера. Правоохранительные органы Швеции эту информацию пока не комментировали.
О пропаже Абдурахманова и его брата, которые несколько лет жили в Швеции после переезда из России, СМИ сообщили в минувшую субботу.
Тумсо Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. Его YouTube-канал смотрели 475 тысяч пользователей, а телеграм-канал читали 39 тысяч пользователей. В 2015 году он покинул РФ. Мужчина получил политическое убежище в Швеции после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова, о чем он неоднократно рассказывал в своих интервью.
Нынешние чеченские власти обвинили Тумсо Абдурахманова в связях с террористической организацией «Исламское государство». В 2019 году ближайший соратник Рамзана Кадырова, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, объявил Абдурахманову кровную месть.
В 2020 на видео блогера прямо в его квартире в Швеции напал выходец из Чечни Руслан Мамаев. Он ударил Абдурахманова молотком по голове, но блогер сумел обезвредить нападавшего. Злоумышленник отбывает двенадцатилетний тюремный срок в Швеции. Напарница несостоявшегося киллера получила восемь лет лишения свободы. В суде было заявлено, что встречи для подготовки покушения проходили в Грозном, а за убийство Мамаеву было обещано 60 тысяч евро.
В последнем видеоролике Тумсо Абдурахманов рассказывал о начале работы политической партии «Голос Чечении». Ролик был опубликован четыре недели назад, а обычно перерыв в публикациях блогера не превышал неделю.
Ранее Рамзан Кадыров неоднократно обещал отомстить тем, кто его критикует.
«Клянусь Аллахом, у тех, кто выражается неприемлемо, даже если этот мир рухнет, время у них только пока мы до них не доберемся», – заявлял Кадыров год назад в видеоролике, который публиковал его соратник Даудов.
С момента прихода Рамзана Кадырова к власти были убиты многие его критики и оппоненты. 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве была застрелена журналист «Новой газеты» Анна Политковская, которая активно освещала события в Чечне и называла Кадырова мальчиком, который подносил чай прежнему главе республики. В том же году в Москве был застрелен неподконтрольный Кадырову подполковник ФСБ Мовлади Байсаров.
В 2008 году в Москве был расстрелян герой России и депутат Госдумы от Чечни Руслан Ямадаев. В 2009 году в ОАЭ был убит его брат, Герой России Сулим Ямадаев. Тогда же в Вене был застрелен оппонент Кадырова Умар Исраилов, и в Чечне была застрелена правозащитника Наталья Эстемирова, которая не боялась говорить о Кадырове и его сподвижниках. Близкие к Кадырову люди в 2015 году расстреляли в центре Москвы лидера российской оппозиции Бориса Немцова.
Параллельно чеченские власти ввели сначала в Чечне, а потом и во всей России практику публичных извинений, когда критики чеченских властей просят прощения на видео. Аналогичные видео после начала войны Путина с Украиной стали публиковать правоохранительных органы РФ, когда критики действий российской армии приносят извинения на видео, которые записывают оперативники.