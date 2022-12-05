Критик Кадырова расстрелян в Швеции

Чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции в результате нападения неизвестных. Многолетний критик действующего лидера Чечни был расстрелян в ночь с 1 на 2 декабря, сообщил известный своими эксклюзивными источниками информации о жизни в Чечне и жизни чеченцев вне России телеграм-канал 1ADAT.

«Относительно последних событий по поводу Тумсо Абдурахманова, как трудно не было бы нам признать случившееся, к большому сожалению, слухи о его смерти оказались правдивыми 〈…〉 Тумсо был расстрелян ночью группой лиц, – сказано в сообщении. – Его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами».

Информацию подтверждает и радиостанция «Свобода» со ссылкой на соратников оппозиционного блогера. Правоохранительные органы Швеции эту информацию пока не комментировали.

О пропаже Абдурахманова и его брата, которые несколько лет жили в Швеции после переезда из России, СМИ сообщили в минувшую субботу.

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. Его YouTube-канал смотрели 475 тысяч пользователей, а телеграм-канал читали 39 тысяч пользователей. В 2015 году он покинул РФ. Мужчина получил политическое убежище в Швеции после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова, о чем он неоднократно рассказывал в своих интервью.

Нынешние чеченские власти обвинили Тумсо Абдурахманова в связях с террористической организацией «Исламское государство». В 2019 году ближайший соратник Рамзана Кадырова, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, объявил Абдурахманову кровную месть.