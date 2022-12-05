Госбюджет идет в третье чтение без загадочных расходных строк Ляэнеметса

«Голосования проведены, материал готовится к отправке в зал», – прокомментировал итоги заседания председатель комитета финансов Айвар Кокк («Отечество»).

По его словам, в комитете было проведено два голосования. Поддержку нашло одно из предложений, в котором поправки МВД были выведены из госбюджета. «Ни один из этих объектов не входит в бюджетные строки», – подтвердил Кокк.

Комиссия по контролю за государственным бюджетом Рийгикогу сегодня утром направила в Финансовую комиссию служебное письмо, в котором подчеркивалось, что некоторые строки бюджета министра внутренних дел противоречат закону.

«Основная проблема заключается в том, что в случае некоторых отчислений это отчисления, которые не относятся к сфере государственного управления, – пояснил государственный контролер Янар Холм. – Понятно, что строительство школ и детских садов не входит в компетенцию министра внутренних дел. По закону министр руководит правительственной сферой министерства. Во многих случаях они [отчисления] не разбиты по юрисдикциям. Почему это важно? Это важно для того, чтобы была понятна ответственность – кто в стране за какую сферу отвечает».

Госбюджет был скорректирован