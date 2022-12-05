В результате сегодняшнего голосования финансовой комиссии государственный бюджет будет рассмотрен в среду в третьем чтении, но без сомнительных инвестиций, сделанных под ответственность министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДПЭ).
Госбюджет идет в третье чтение без загадочных расходных строк Ляэнеметса
«Голосования проведены, материал готовится к отправке в зал», – прокомментировал итоги заседания председатель комитета финансов Айвар Кокк («Отечество»).
По его словам, в комитете было проведено два голосования. Поддержку нашло одно из предложений, в котором поправки МВД были выведены из госбюджета. «Ни один из этих объектов не входит в бюджетные строки», – подтвердил Кокк.
Комиссия по контролю за государственным бюджетом Рийгикогу сегодня утром направила в Финансовую комиссию служебное письмо, в котором подчеркивалось, что некоторые строки бюджета министра внутренних дел противоречат закону.
«Основная проблема заключается в том, что в случае некоторых отчислений это отчисления, которые не относятся к сфере государственного управления, – пояснил государственный контролер Янар Холм. – Понятно, что строительство школ и детских садов не входит в компетенцию министра внутренних дел. По закону министр руководит правительственной сферой министерства. Во многих случаях они [отчисления] не разбиты по юрисдикциям. Почему это важно? Это важно для того, чтобы была понятна ответственность – кто в стране за какую сферу отвечает».
Госбюджет был скорректирован
Согласно проекту государственного бюджета на предстоящий год, запланированная сумма доходов составляет 15,6 миллиарда евро, а сумма расходов - 16,84 миллиарда евро. Инвестиции сделаны на сумму почти 775 миллионов евро, что примерно на 30 миллионов евро больше, чем в этом году. Налоговая нагрузка в 2023 году составит 33,3 процента ВВП, а структурный дефицит бюджета сохранится на уровне 2,6 процента.
Комиссия также внесла поправку в бюджет, согласно которой на семейные пособия будет дополнительно выделено 13,36 млн евро из резервного фонда правительства.
В третьем чтении, по словам Кока, распределение полученных комиссией региональных инвестиционных средств на проекты третьего сектора, муниципалитетов и проектов гражданского общества, Онкологического общества, местных сообществ, детских садов, школ, культурных проектов, спортивных объединений, собраний и других добровольных организаций также были подтверждены.
Заместитель председателя комитета финансов Яак Ааб (Центристская партия) подчеркнул необходимость региональных субсидий, которые должны осуществляться за счет увеличения доходной базы местных органов власти. «Сегодняшняя дискуссия показала, что именно через органы местного самоуправления можно наиболее эффективно распределять средства как на инвестиции, так и на различные субсидии», – подчеркнул он.
На прошлой неделе Rus.Postimees писал, что в строках бюджета МВД отражены миллионы так называемых крышевых средств для детских садов, школ и их вентиляционных систем. При этом часть денег также была направлена Министерству культуры и Министерству образования и науки. Публично было указано, что так называемые крышевые деньги связаны с социал-демократами.
МВД хотело бы инвестировать в собственные интресы
После второго чтения госбюджета в его проекте появился ряд поправок. Вот несколько примеров:
- 700 000 евро – на строительство детского сада в волости Кастре.
- 700 000 евро – реконструкция детского сада Табивере в Тартумаа.
- 1 000 000 евро – на строительство детского сада на улице Краави в Нарве.
- 700 000 евро – на строительство средней школы Вярска в волости Сетомаа.
- 100 000 евро – на проектирование и строительство системы вентиляции для детских садов в волости Ныо.
- 100 000 евро – реконструкция двора детского сада Алатскиви в волости Пейпсияэр.
- 500 000 евро – на строительство Тартуской школы Маарья.
- 100 000 евро – на строительство начальной школы Ристи в волости Ляэне-Нигула.
- 70 000 евро – на строительство общественных домов в Ляэне-Харьюской волости
- 30 000 евро – на проектирование дороги с легким движением для общественной организации Saviranna Village Society.
- 75 000 евро – на строительство школы в центре Рапла.
- 290 000 евро – на строительство здания добровольческой спасательной команды в Рынгу.
- 300 000 евро – на строительство здания управления пожарных в Рыуге.
- 245 000 евро – разработка и строительство команднных пунктов Ойсу и Имавере здания добровольческого объединения пожарных дружин Тюри