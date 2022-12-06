Реплика ⟩ Эстонский язык: усложнять жизнь можно, но только по закону

Ответственно заявляю, что такое требование в части 2, статьи 41 KOKS (Закон об организации работы местного самоуправления) отсутствует. Дословно эта норма гласит: «Volikogu ja valitsuse istungid toimuvad eesti keeles» (Заседания собрания и правительства проходят на эстонском языке). Мне хорошо помнится дискуссия об изменении этой нормы в 2011 году, поскольку лет за десять до этого многим русским депутатам в Нарве и в Силламяэ грозили штрафами за их выступления на сессиях не на госязыке. Дело доходило до того, что за час-полтора до начала официального заседания депутатский корпус собирался в своем зале и открывал заслушивания – с настоящими докладами и поправками, а затем – после публичного начала – ведущий на эстонском языке объявлял соответствующий пункт повестки дня, спрашивал, кто «за» и кто «против», и через 20 минут «заседание» городского собрания объявлялось закрытым.