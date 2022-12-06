В третьем квартале в Эстонии по инициативе работодателя были уволены более 5000 человек

Общее число как вакантных, так и занятых должностей составило 635 663, из них наибольшая часть – вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании. Больше всего вакансий имелось в сфере оптовой и розничной торговли (2140), в образовании (2055), а также в государственном управлении и обороне (1522).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, уровень вакансий в третьем квартале текущего года составил 2,1% от общего числа должностей. Из всех вакансий 38% было в публичном секторе. «Самой высокой доля вакантных должностей была в финансовой и страховой деятельности, а также в государственном управлении и обороне, и самой низкой – в сфере горнодобывающей промышленности», – сказал Таркиайнен.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (80%), в том числе в Таллинне (70%), далее следуют Тартуский (5,3%) и Пярнуский (4%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Хийуском уездах, а самой низкой – в Саареском и Валгаском уездах.

В третьем квартале на работу было принято 63 634 человека и уволено 67 187 человек. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), увеличился по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 1%. «По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, а также образования. По инициативе работодателя уволены 5539 работников, или 8% от общего количества уволенных», – добавил Таркиайнен.

При оценивании числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из Регистра трудовой деятельности Налогово-таможенного департамента. Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется по состоянию на конец месяца. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.