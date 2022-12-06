Российский оппозиционный телеканал «Дождь», который был вынужден бежать из РФ, похоже, снова гоним. На этот раз властями Латвии. О честной журналистике и силе цензуры в головах рассуждает Артемий Троицкий в очередной программе «Почтальон».
«Почтальон» с Артемием Троицким: «Дождь» – правильный канал, он против Путина
Артемий Троицкий поначалу не подумал, что история с телеканалом «Дождь» вырастет в драму такого масштаба. Но это произошло.
«Я рекомендую канал "Дождь", – прямо говорит Троицкий. – Их программа новостей – лучшая из всего русскоязычного телевидения, включая, боюсь, и эстонское русскоязычное телевидение. Несмотря ни на что».
Что же случилось? «Дождь» запустил как бы книгу жалоб, которой могут воспользоваться российские военнослужащие, а также их близкие родственники, чтобы написать на телеканал о безобразиях, которые происходят при мобилизации или же на фронте. «Безобразий этих, как вы, возможно, знаете, более, чем достаточно: и беззакония, и каких-то чисто бытовых неурядиц, – перечисляет Артемий Троицкий. – Солдаты мерзнут, недоедают там и прочее, и прочее. Ну, и телеканал решил каким-то образом все это дело осветить».
Бурную реакцию вызвала фраза, которую произнес в прямом эфире журналист Алексей Коростелев: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы, смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».
Троицкий понимает, к чему можно, мягко говоря, придраться в этой фразе: «Имеется армия агрессора. А тут, опаньки, и телеканал "Дождь", значит, хочет как-то их обустроить, сделать их жизнь более комфортной».
«Дождь» оперативно принес извинения, после был уволен журналист, произнесший сакраментальную фразу. Далее соцсети разделились на два лагеря, споря: заслуживают ли сочувствия солдаты вражеской Украине армии, можно ли выражать это сочувствие, где заканчивается свобода слова и начинается та самая цензура, от которой ужа один раз бежал «Дождь».
По мнению публициста, практическая плоскость вопроса состоит в том, что «Дождь», как и многие другие оппозиционные российские средства массовой информации, географически и де-юре оказались в Европе, но в ментальном отношении они одной ногой стоят в России.
«Необходимо определиться: сидеть на двух стульях не получится, – разводит руками Троицкий. – Это правильный канал, это оппозиционный канал, они против войны, они против Путина. И поэтому раздражение и досаду вызывает не только промашки хорошего телеканала "Дождь", но и то, как на него ополчились соотечественники, находящиеся в основном в эмиграции. Вплоть до того, что телеканал "Дождь" это якобы агенты Кремля. Но я хорошо знаю владельцев и журналистов этого канала. Могу вас заверить, что они не агенты Кремля. Иногда они каким-то неудачным, неуклюжим образом себя ведут, да. И тогда они, объективно говоря, могут сослужить Кремлю хорошую службу. В частности, вот в этой истории, конечно же, кремлевские пропагандисты это все использовали на 100% и довольно потирают руки».
Артемий Троицкий делает вывод, что нападать на канал в целом контрпродуктивно: «У нас есть один мощный враг, и, в общем-то, лучше бороться с ним сообща или, по крайней мере, не делая друг другу подножки».
P.S. Уже после записи программы «Почтальон» стало известно, что латвийские власти приняли решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» с 8 декабря.