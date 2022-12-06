«Почтальон» с Артемием Троицким: «Дождь» – правильный канал, он против Путина

«Необходимо определиться: сидеть на двух стульях не получится, – разводит руками Троицкий. – Это правильный канал, это оппозиционный канал, они против войны, они против Путина. И поэтому раздражение и досаду вызывает не только промашки хорошего телеканала "Дождь", но и то, как на него ополчились соотечественники, находящиеся в основном в эмиграции. Вплоть до того, что телеканал "Дождь" это якобы агенты Кремля. Но я хорошо знаю владельцев и журналистов этого канала. Могу вас заверить, что они не агенты Кремля. Иногда они каким-то неудачным, неуклюжим образом себя ведут, да. И тогда они, объективно говоря, могут сослужить Кремлю хорошую службу. В частности, вот в этой истории, конечно же, кремлевские пропагандисты это все использовали на 100% и довольно потирают руки».