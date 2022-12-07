441 мирный житель был убит в Киевской области во время оккупации ВС РФ

Детали отчета Верховного комиссара ООН по правам человека в среду, 7 декабря, публикует The New Yourk Times. На сайте УВКПЧ (Управления Верховного комиссара ООН по правам человека – прим.ред.) эти данные пока не опубликованы.

В отчете задокументировано 441 убийство мирных жителей в районах, расположенных вдоль маршрута российского наступления на Киев, как на западном, так и на восточном берегу Днепра, сообщает американское издание, уточняя, что среди убитых – 28 детей. Общее количество жертв «вероятно, значительно выше», цитируют журналисты отчет о преступлениях против мирного населения в столичном регионе Украины.

Основное внимание экспертов ООН уделялось убийствам, совершенным российской армией в городах и селах к северу от Киева, оккупированных с 24 февраля по 6 апреля. После отступления российской армии в регионе были обнаружены более 1000 тел, но сотрудники УВКПЧ работали лишь с теми, кто стал жертвами казней, исключая жертвы артиллерийских обстрелов.

В регулярных сводках УВКПЧ отмечается, что подавляющее большинство жертв среди гражданского населения – жертвы применения взрывного оружия широкого радиуса действия. А судя по опубликованным данным в случае со столичным регионом Украины жертв персональных расправ чуть меньше половины от общего числа убитых здесь.

Такое же соотношение казненных и погибших от неизбирательного оружия фиксируется в Буче, где из 100 убитых 57 оказались жертвами казней.