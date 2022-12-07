Эксперты ООН задокументировали 441 убийство гражданских лиц, которые совершили российские оккупационные войска во время попыток атаковать столицу Украины в первый месяц войны. В докладе рассказывается в том числе о расстреле из крупнокалиберного пулемета трех подростков.
441 мирный житель был убит в Киевской области во время оккупации ВС РФ
Детали отчета Верховного комиссара ООН по правам человека в среду, 7 декабря, публикует The New Yourk Times. На сайте УВКПЧ (Управления Верховного комиссара ООН по правам человека – прим.ред.) эти данные пока не опубликованы.
В отчете задокументировано 441 убийство мирных жителей в районах, расположенных вдоль маршрута российского наступления на Киев, как на западном, так и на восточном берегу Днепра, сообщает американское издание, уточняя, что среди убитых – 28 детей. Общее количество жертв «вероятно, значительно выше», цитируют журналисты отчет о преступлениях против мирного населения в столичном регионе Украины.
Основное внимание экспертов ООН уделялось убийствам, совершенным российской армией в городах и селах к северу от Киева, оккупированных с 24 февраля по 6 апреля. После отступления российской армии в регионе были обнаружены более 1000 тел, но сотрудники УВКПЧ работали лишь с теми, кто стал жертвами казней, исключая жертвы артиллерийских обстрелов.
В регулярных сводках УВКПЧ отмечается, что подавляющее большинство жертв среди гражданского населения – жертвы применения взрывного оружия широкого радиуса действия. А судя по опубликованным данным в случае со столичным регионом Украины жертв персональных расправ чуть меньше половины от общего числа убитых здесь.
Такое же соотношение казненных и погибших от неизбирательного оружия фиксируется в Буче, где из 100 убитых 57 оказались жертвами казней.
«В большинстве случаев жертвы убийств в местах содержания под стражей были обнаружены со скованными или связанными изолентой руками, а также с телесными повреждениями, свидетельствующими о пытках или других видах жестокого обращения перед убийством», – говорится в сообщении.
В других случаях гражданские лица были обстреляны издалека, когда они ехали на машинах, велосипедах или шли пешком, иногда при попытке покинуть зону боевых действий.
«Российская бронетанковая колонна, проезжавшая через город Мохнатин, открыла огонь по трем мальчикам-подросткам на обочине дороги, обезглавив одного из них крупнокалиберным огнем и смертельно ранив остальных», – сказано в публикации The New York Times.
В докладе уточняется, что Россия не представила «никаких признаков» того, что она намеревалась расследовать или преследовать своих солдат за военные преступления. По данным ООН основная часть оккупационных войск в столичном регионе Украины минувшей весной состояла из подразделений Восточного военного округа РФ, дислоцирующихся в Восточной Сибири.
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Вместе с тем ранее Rus.Postimees опубликовал интервью с десантником из 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, которая базируется в Пскове. Молодой человек рассказал, что лично находился в том числе в Буче.
По данным УВКПЧ, которые были опубликованы в понедельник 5 декабря, общее подтвержденное число жертв среди мирного населения с 24 февраля 2022 года составляет уже 17 181 человек.
Всего убиты 6702 гражданских лица. Среди них - 2626 мужчин, 1794 женщины, 174 девочки и 212 мальчиков, а также 38 детей и 1858 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди 10 479 раненых – 2 273 мужчины, 1 628 женщин, 217 девочек и 308 мальчиков, а также 250 детей и 5 803 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Только в ноябре были убиты 162 мирных жителя, включая 11 детей.
Война Путина с Украиной продолжается уже 287 дней.