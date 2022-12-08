В EKRE предложили снизить НСО на продукты питания и лекарства в четыре раза

По словам заместителя председателя фракции EKRE Сийма Похлака, снижение НДС поддержит средства к существованию людей, сделает продукты питания и лекарства более доступными, улучшит здоровье и качество жизни населения.

«Государство должно прийти на помощь людям. В Эстонии люди беднеют самыми быстрыми темпами в Европе, инфляция бьет рекорды, платежи по жилищным кредитам растут, предприятия разоряются, а люди остаются без работы. Из-за стремительного роста цен на энергоносители большая часть эстонской пищевой промышленности также находится на грани выживания. Большинство продуктов питания – хлеб, мясо, рыбно-молочные продукты и овощи – за год подорожали на 30%», — сказал Похлак, а также добавил, что Эстония входит в четверку стран с самым высоким НДС на продукты питания в Европейском союзе.

«Как и в Эстонии, в Болгарии к продуктам питания применяется 20-процентная ставка НДС, в Литве стандартная ставка составляет 21%, а в Дании – 25%. В большинстве стран-членов ЕС к продуктам питания применяется более льготный НДС, который колеблется от 0 до 15% в зависимости от страны и товарной группы. Например, НДС на продукты питания составляет 14% в Финляндии, 12% в Швеции. В Латвии местные свежие фрукты и овощи облагаются пятипроцентным налогом с продаж.

Нынешняя 20-процентная ставка НДС в Эстонии ставит в невыгодное положение как эстонских потребителей, так и отечественных производителей продуктов питания», – сказал Похлак, добавив, что в последние годы, например, Исландия, Греция, Чехия и Словения снизили НДС на лекарства.

По мнению политика, снижение налога с продаж с 20% до 5% смягчит резкий рост цен, повысит продовольственную безопасность Эстонии и повысит конкурентоспособность отечественной экономики.