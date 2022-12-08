Песков заявил, что война может закончиться уже завтра

Владимир Зеленский знает, что боевые действия могут завершиться в течение суток, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра, при желании», – цитируют 8 декабря информагентства ответ Пескова на вопрос о сроках окончания войны после заявления Владимира Зеленского про 2023 год.

Накануне вечером издание Politico опубликовало заявление президента Украины, где он в том числе намекнул на 2023 год, как на дедлайн войны.

«Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», – прокомментировал Зеленский присуждение звания человека года по версии журнала Time себе и «духу украинского народа».

Утверждая, что сроки окончания войны зависят от президента Украины, Дмитрий Песков отметил, что Москва сейчас не планирует новых оккупаций, но и аннексированное отдавать не собирается.

«Об этом [присоединении к РФ новых территорий] речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно, предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», – заявил Песков в четверг, комментируя слова Путина о новых волнах мобилизации в РФ.

«Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – утверждал в среду Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.