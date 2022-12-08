Рейнсалу: Operail должна отказаться от любого бизнеса, связанного с Россией

На этой неделе финская национальная телекомпания Yle сообщила , что Operail готовится к перевозке российского никеля в Финляндию от имени финской национальной железнодорожной компании VRi.

«Этот бизнес, насколько я понимаю, разрешен законом. Но вопрос в том, является ли этот бизнес морально приемлемым для компании, принадлежащей налогоплательщикам Эстонской Республики, и я бы ответил на него однозначно отрицательно», – сказал министр иностранных дел.