Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил на правительственной пресс-конференции в четверг, что эстонская государственная железнодорожная транспортная компания Operail должна отказаться от любого бизнеса, связанного с Россией, независимо от того, является ли он юридически правильным.
Рейнсалу: Operail должна отказаться от любого бизнеса, связанного с Россией
Рейнсалу: Operail должна отказаться от любого бизнеса, связанного с Россией
На этой неделе финская национальная телекомпания Yle сообщила, что Operail готовится к перевозке российского никеля в Финляндию от имени финской национальной железнодорожной компании VRi.
«Этот бизнес, насколько я понимаю, разрешен законом. Но вопрос в том, является ли этот бизнес морально приемлемым для компании, принадлежащей налогоплательщикам Эстонской Республики, и я бы ответил на него однозначно отрицательно», – сказал министр иностранных дел.
Рейнсалу отметил, что еще весной правительство решило, что Operail должна отказаться от любого бизнеса, связанного с Россией.
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