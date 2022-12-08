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Рейнсалу: Operail должна отказаться от любого бизнеса, связанного с Россией

rus.postimees.ee
Рейнсалу: Operail должна отказаться от любого бизнеса, связанного с Россией
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Operail.
Operail. Фото: Raul Mee

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил на правительственной пресс-конференции в четверг, что эстонская государственная железнодорожная транспортная компания Operail должна отказаться от любого бизнеса, связанного с Россией, независимо от того, является ли он юридически правильным.

На этой неделе финская национальная телекомпания Yle сообщила, что Operail готовится к перевозке российского никеля в Финляндию от имени финской национальной железнодорожной компании VRi.

«Этот бизнес, насколько я понимаю, разрешен законом. Но вопрос в том, является ли этот бизнес морально приемлемым для компании, принадлежащей налогоплательщикам Эстонской Республики, и я бы ответил на него однозначно отрицательно», – сказал министр иностранных дел.

Рейнсалу отметил, что еще весной правительство решило, что Operail должна отказаться от любого бизнеса, связанного с Россией.

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