Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая отбывала в РФ наказание по обвинению в контрабанде наркотиков, освобождена из заключения в рамках обмена. Спортсменку обменяли на россиянина Виктора Бута, который 14 лет содержался в тюрьмах США по обвинениям, связанным с поставками оружия.
СМИ: Американка Бриттни Грайнер обменяна на бывшего оружейного барона Виктора Бута
Российский бизнесмен, известный как «оружейный барон», Виктор Бут, обменян на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом первым сообщил телеканал CNN. Следом со ссылкой на свои источники в МИД РФ, обмен подтвердило российское информационное агентство ТАСС. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби. Россиянин уже возвращен на родину.
«8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации соответственно», – цитирует информагентство собеседника во внешнеполитическом ведомстве Москвы.
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что оба заключенных были помилованы перед обменом.
Освобождение Грайнер подтвердил лично президент США Джозеф Байден, который опубликовал фотографии супруги баскетболистки во время звонка помилованной спортсменке, которая находится в американском самолете.
Moments ago I spoke to Brittney Griner.— President Biden (@POTUS) December 8, 2022
She is safe.
She is on a plane.
She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT
Первые сообщения о подготовке обмена Бута прозвучали еще летом 2022 года. Rus.Postimees тогда подробно рассказывал о деле россиянина, пообщавшись с его бывшим адвокатом и женой.
«Настораживает, что это может быть политическая спекуляция. За 14 с половиной лет всплывали различные кандидатуры на обмен, начиная с украинской летчицы Савченко. Это были пустые разговоры. Буквально на днях говорила с Виктором: у него уже просто нет сил на это смотреть, устал реагировать. В разговоре со своим американским адвокатом Стивом Зиссу Виктор назвал все это "мегафонной дипломатией"», – говорила в августе Алла Бут нашему изданию.
Супруга Виктора Бута отмечала, что «сама по себе ситуация переговоров и обмена может только способствовать взаимопониманию между странами».
В МИД РФ уточняют, что Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению Бута в схему обмена. В конце ноября замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что Россия обсуждает с США возможный обмен Виктора Бута.
Россиянин Виктор Бут (55 лет) родился в Таджикистане, в советское время был военным, причем не совсем по своей воле. В юности он пытался поступить в МГИМО, но в итоге окончил Военный институт Минобороны СССР. Однако со школы он увлекался изучением иностранных языков и с конца 80-х работал переводчиком советских военных миссий в Африке. С начала 90-х Бут стал авиационным брокером, жил и работал в ЮАР, ОАЭ, Бельгии. Его компания возила хозяйственные товары и военные грузы вместе с миротворцами иностранных государств. Бут участвовал в переговорах об освобождении российского самолета в Афганистане в 1995 году. Годом позже отвечал за переброску российских истребителей в Малайзию.
В 2012 году был приговорен в США к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Россиянин был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу США, но выдан Вашингтону лишь в 2010 году после предъявления ему новых обвинений прокуратурой Нью-Йорка. В Таиланд Бута выманили из РФ агенты Управления по борьбе с наркотиками США под видом колумбийских повстанцев якобы для заключения сделки на поставку оружия.
Бут был осужден по обвинениям в сговоре с целью убийства американских граждан, сговоре с целью убийства американских должностных лиц, сговоре с целью продажи ракет и сговоре с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой ФАРК (леворадикальная экстремистская группировка, с 1960-х годов являющаяся военным крылом компартии Колумбии, с 2001 года признана террористической организацией сначала Госдепом США, затем ЕС – прим. ред.). Россиянин все эти годы отрицал все обвинения, настаивая на легальном характере международных авиаперевозок, которыми он занимался.
Его бывший адвокат в разговоре с Rus.Postimees допускал, что Бут может быть полезен властям РФ в условиях санкционного давления.
«Учитывая активность российского истеблишмента и этих самых ВЧК/ЧВК в Африке, вполне вероятно, что Бут может быть полезен. Он на самом деле располагает очень серьезными личными контактами. А в Африке главный ресурс – личный контакт», – говорил минувшим летом адвокат Алексей Бинецкий.
Американка Бриттни Грайнер, которая в России выступала за екатеринбургский клуб УГМК, была задержана в феврале 2022 года в столичном аэропорту после того, как в ее багаже нашли гашишное масло. В августе, несмотря на признание своей вины, гражданска США была признана виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, а также в их контрабанде и приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей (15 тысяч евро – прим.ред.).
В контексте обмена Виктора Бута СМИ неоднократно упоминали имя другого гражданина США, который отбывает наказание в РФ, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана (52 года). Он был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. У американца была изъята флешка с данными, которые по версии следствия содержали гостайну. Американец заявлял в суде, что на флешке данные о его прежних поездках в РФ, но проверить ее он якобы не успел. В Россию Уилан прилетал на свадьбу друзей. Родственники бывшего военного сообщили СМИ, что заранее знали, что Пол Уилан не включен в обмен, который состоялся сегодня в ОАЭ.