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СМИ: Американка Бриттни Грайнер обменяна на бывшего оружейного барона Виктора Бута

Обмен состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах
rus.postimees.ee
СМИ: Американка Бриттни Грайнер обменяна на бывшего оружейного барона Виктора Бута
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Полиция Таиланда доставляет Виктора Бута на суд в Бангкоке 5 октября 2010 года. «Торговцу оружием» на фото 43 года.
Полиция Таиланда доставляет Виктора Бута на суд в Бангкоке 5 октября 2010 года. «Торговцу оружием» на фото 43 года. Фото: APICHART WEERAWONG/AP

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая отбывала в РФ наказание по обвинению в контрабанде наркотиков, освобождена из заключения в рамках обмена. Спортсменку обменяли на россиянина Виктора Бута, который 14 лет содержался в тюрьмах США по обвинениям, связанным с поставками оружия.

Российский бизнесмен, известный как ​«оружейный барон», Виктор Бут, обменян на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом первым сообщил телеканал CNN. Следом со ссылкой на свои источники в МИД РФ, обмен подтвердило российское информационное агентство ТАСС. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби. Россиянин уже возвращен на родину.

«8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации соответственно», – цитирует информагентство собеседника во внешнеполитическом ведомстве Москвы.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что оба заключенных были помилованы перед обменом.

Освобождение Грайнер подтвердил лично президент США Джозеф Байден, который опубликовал фотографии супруги баскетболистки во время звонка помилованной спортсменке, которая находится в американском самолете.

 

Первые сообщения о подготовке обмена Бута прозвучали еще летом 2022 года. Rus.Postimees тогда подробно рассказывал о деле россиянина, пообщавшись с его бывшим адвокатом и женой.

«Настораживает, что это может быть политическая спекуляция. За 14 с половиной лет всплывали различные кандидатуры на обмен, начиная с украинской летчицы Савченко. Это были пустые разговоры. Буквально на днях говорила с Виктором: у него уже просто нет сил на это смотреть, устал реагировать. В разговоре со своим американским адвокатом Стивом Зиссу Виктор назвал все это "мегафонной дипломатией"», – говорила в августе Алла Бут нашему изданию.

Супруга Виктора Бута отмечала, что «сама по себе ситуация переговоров и обмена может только способствовать взаимопониманию между странами».

В МИД РФ уточняют, что Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению Бута в схему обмена. В конце ноября замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что Россия обсуждает с США возможный обмен Виктора Бута.

Двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер выводят из зала суда в Химках, Россия, 4 августа 2022 года.
Двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер выводят из зала суда в Химках, Россия, 4 августа 2022 года. Фото: AP / Alexander Zemlianichenko

Россиянин Виктор Бут (55 лет) родился в Таджикистане, в советское время был военным, причем не совсем по своей воле. В юности он пытался поступить в МГИМО, но в итоге окончил Военный институт Минобороны СССР. Однако со школы он увлекался изучением иностранных языков и с конца 80-х работал переводчиком советских военных миссий в Африке. С начала 90-х Бут стал авиационным брокером, жил и работал в ЮАР, ОАЭ, Бельгии. Его компания возила хозяйственные товары и военные грузы вместе с миротворцами иностранных государств. Бут участвовал в переговорах об освобождении российского самолета в Афганистане в 1995 году. Годом позже отвечал за переброску российских истребителей в Малайзию.

В 2012 году был приговорен в США к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Россиянин был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу США, но выдан Вашингтону лишь в 2010 году после предъявления ему новых обвинений прокуратурой Нью-Йорка. В Таиланд Бута выманили из РФ агенты Управления по борьбе с наркотиками США под видом колумбийских повстанцев якобы для заключения сделки на поставку оружия. 

Бут был осужден по обвинениям в сговоре с целью убийства американских граждан, сговоре с целью убийства американских должностных лиц, сговоре с целью продажи ракет и сговоре с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой ФАРК (леворадикальная экстремистская группировка, с 1960-х годов являющаяся военным крылом компартии Колумбии, с 2001 года признана террористической организацией сначала Госдепом США, затем ЕС – прим. ред.). Россиянин все эти годы отрицал все обвинения, настаивая на легальном характере международных авиаперевозок, которыми он занимался.

Его бывший адвокат в разговоре с Rus.Postimees допускал, что Бут может быть полезен властям РФ в условиях санкционного давления.

«Учитывая активность российского истеблишмента и этих самых ВЧК/ЧВК в Африке, вполне вероятно, что Бут может быть полезен. Он на самом деле располагает очень серьезными личными контактами. А в Африке главный ресурс – личный контакт», – говорил минувшим летом адвокат Алексей Бинецкий.

Американка Бриттни Грайнер, которая в России выступала за екатеринбургский клуб УГМК, была задержана в феврале 2022 года в столичном аэропорту после того, как в ее багаже нашли гашишное масло. В августе, несмотря на признание своей вины, гражданска США была признана виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, а также в их контрабанде и приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей (15 тысяч евро – прим.ред.).

В контексте обмена Виктора Бута СМИ неоднократно упоминали имя другого гражданина США, который отбывает наказание в РФ, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана (52 года). Он был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. У американца была изъята флешка с данными, которые по версии следствия содержали гостайну. Американец заявлял в суде, что на флешке данные о его прежних поездках в РФ, но проверить ее он якобы не успел. В Россию Уилан прилетал на свадьбу друзей. Родственники бывшего военного сообщили СМИ, что заранее знали, что Пол Уилан не включен в обмен, который состоялся сегодня в ОАЭ.

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