СМИ: Американка Бриттни Грайнер обменяна на бывшего оружейного барона Виктора Бута

Россиянин Виктор Бут (55 лет) родился в Таджикистане, в советское время был военным, причем не совсем по своей воле. В юности он пытался поступить в МГИМО, но в итоге окончил Военный институт Минобороны СССР. Однако со школы он увлекался изучением иностранных языков и с конца 80-х работал переводчиком советских военных миссий в Африке. С начала 90-х Бут стал авиационным брокером, жил и работал в ЮАР, ОАЭ, Бельгии. Его компания возила хозяйственные товары и военные грузы вместе с миротворцами иностранных государств. Бут участвовал в переговорах об освобождении российского самолета в Афганистане в 1995 году. Годом позже отвечал за переброску российских истребителей в Малайзию. В 2012 году был приговорен в США к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Россиянин был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу США, но выдан Вашингтону лишь в 2010 году после предъявления ему новых обвинений прокуратурой Нью-Йорка. В Таиланд Бута выманили из РФ агенты Управления по борьбе с наркотиками США под видом колумбийских повстанцев якобы для заключения сделки на поставку оружия.

Бут был осужден по обвинениям в сговоре с целью убийства американских граждан, сговоре с целью убийства американских должностных лиц, сговоре с целью продажи ракет и сговоре с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой ФАРК (леворадикальная экстремистская группировка, с 1960-х годов являющаяся военным крылом компартии Колумбии, с 2001 года признана террористической организацией сначала Госдепом США, затем ЕС – прим. ред.). Россиянин все эти годы отрицал все обвинения, настаивая на легальном характере международных авиаперевозок, которыми он занимался.



Его бывший адвокат в разговоре с Rus.Postimees допускал, что Бут может быть полезен властям РФ в условиях санкционного давления.



«Учитывая активность российского истеблишмента и этих самых ВЧК/ЧВК в Африке, вполне вероятно, что Бут может быть полезен. Он на самом деле располагает очень серьезными личными контактами. А в Африке главный ресурс – личный контакт», – говорил минувшим летом адвокат Алексей Бинецкий.



Американка Бриттни Грайнер, которая в России выступала за екатеринбургский клуб УГМК, была задержана в феврале 2022 года в столичном аэропорту после того, как в ее багаже нашли гашишное масло. В августе, несмотря на признание своей вины, гражданска США была признана виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, а также в их контрабанде и приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей (15 тысяч евро – прим.ред.).



В контексте обмена Виктора Бута СМИ неоднократно упоминали имя другого гражданина США, который отбывает наказание в РФ, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана (52 года). Он был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. У американца была изъята флешка с данными, которые по версии следствия содержали гостайну. Американец заявлял в суде, что на флешке данные о его прежних поездках в РФ, но проверить ее он якобы не успел. В Россию Уилан прилетал на свадьбу друзей. Родственники бывшего военного сообщили СМИ, что заранее знали, что Пол Уилан не включен в обмен, который состоялся сегодня в ОАЭ.