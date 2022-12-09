Operail о бизнесе с Россией: мы не имеем права принимать экономически невыгодные решения

Председатель правления Operail Рауль Тоомсалу и член правления Мерле Курвитс заявили, что, согласно ожиданиям собственника, подтвержденным весной министром, компания должна заниматься прибыльной экономической деятельностью и сохранять способность перевозить товары по железнодорожной инфраструктуре Эстонии при выполнении всех санкций и постепенного выхода из деловых отношений с российскими и белорусскими компаниями, пишет Rus.ERR.

«Независимо от того, что думает Урмас Рейнсалу, правление государственной компании не имеет законного права принимать экономически невыгодные для компании решения, основываясь на собственном мнении или этике», – заявили в Operail.

Operail постепенно сокращает транспортировку товаров из России, чтобы уменьшить связанные с этим потери, и ищет замену товарам, которых нет в Европе. По данным компании, в связи с прекращением перевозки товаров российского происхождения ее грузооборот может сократиться в новом году еще на 65-70 процентов.