Правление госкомпании Operail сообщило, что предприятие оправдало ожидания собственника, то есть государства, при перевозке российских товаров, а при отказе от перевозок не может принимать экономически невыгодные решения.
Operail о бизнесе с Россией: мы не имеем права принимать экономически невыгодные решения
Председатель правления Operail Рауль Тоомсалу и член правления Мерле Курвитс заявили, что, согласно ожиданиям собственника, подтвержденным весной министром, компания должна заниматься прибыльной экономической деятельностью и сохранять способность перевозить товары по железнодорожной инфраструктуре Эстонии при выполнении всех санкций и постепенного выхода из деловых отношений с российскими и белорусскими компаниями, пишет Rus.ERR.
«Независимо от того, что думает Урмас Рейнсалу, правление государственной компании не имеет законного права принимать экономически невыгодные для компании решения, основываясь на собственном мнении или этике», – заявили в Operail.
Operail постепенно сокращает транспортировку товаров из России, чтобы уменьшить связанные с этим потери, и ищет замену товарам, которых нет в Европе. По данным компании, в связи с прекращением перевозки товаров российского происхождения ее грузооборот может сократиться в новом году еще на 65-70 процентов.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил на правительственной пресс-конференции в четверг, что эстонская государственная железнодорожная транспортная компания Operail должна отказаться от любого бизнеса, связанного с Россией, независимо от того, является ли он юридически правильным.