Путина сравнивают с Богом и ставят его слова выше закона

Один из главных законодателей России, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Андрей Клишас, который известен тем, что лично отвечал за процедуру юридического обнуления лимитов на президентские сроки для Путина, заявил, что обещания президента России имеют больший вес, чем подписи главы государства под его указами. Клишаса спросили о том, почему до сих пор нет юридической отмены указа Путина о мобилизации.

«Тут нужно понять, что государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу. Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», – сказал многоопытный российский правовед в интервью изданию «Ведомости».

Сенатор Андрей Клишас (справа) и митрополит Екатеринбургский епархии РПЦ МП Кирилл (слева) на открытии VIII Рождественских парламентских заседаний в Совете Федерации, январь 2020 года. Фото: SCANPIX

Rus.Postimees ранее объяснял, почему Путин, несмотря на все заверения, что мобилизация завершена, так и не аннулировал свой указ от 21 сентября, который легализовал отлов мужчин на фронт.