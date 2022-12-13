Вт, 13.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Изменение в законе ⟩ Как жителям Эстонии доказать, что на работе их душевному здоровью был нанесен ущерб?

София Солдатенко
, reporter
Как жителям Эстонии доказать, что на работе их душевному здоровью был нанесен ущерб?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Фото: Shutterstock

С нового года приобретенные на рабочем месте проблемы душевного здоровья будут рассматриваться как профессиональные заболевания. У работника появится возможность требовать от работодателя и компенсацию. Специалист Министерства социальных дел рассказала Rus.Postimees, что изменит это нововведение и как сотрудники будут доказывать, что их душевному здоровью был нанесен ущерб.

В начале декабря были подписаны поправки к постановлению, которые дополняют перечень профессиональных заболеваний. Теперь в него входят посттравматические стрессовые расстройства и другие заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска на рабочем месте.

По данным Министерства социальных дел, изменение постановления позволит рассматривать заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска, как профессиональные, то есть у работника появится возможность требовать компенсацию от работодателя, если возникшая проблема со здоровьем вызвана присутствующим в рабочей среде и не устраненным психосоциальным фактором риска.

Ключевые слова
Наверх