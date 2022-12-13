С нового года приобретенные на рабочем месте проблемы душевного здоровья будут рассматриваться как профессиональные заболевания. У работника появится возможность требовать от работодателя и компенсацию. Специалист Министерства социальных дел рассказала Rus.Postimees, что изменит это нововведение и как сотрудники будут доказывать, что их душевному здоровью был нанесен ущерб.
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Изменение в законе ⟩ Как жителям Эстонии доказать, что на работе их душевному здоровью был нанесен ущерб?
Как жителям Эстонии доказать, что на работе их душевному здоровью был нанесен ущерб?
В начале декабря были подписаны поправки к постановлению, которые дополняют перечень профессиональных заболеваний. Теперь в него входят посттравматические стрессовые расстройства и другие заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска на рабочем месте.
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