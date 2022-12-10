Кая Каллас: в Европе героиня, дома – мишень для беспощадной критики

«Нам следовало прислушаться к тем, кто знает Путина», – прозвучало из уст председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая вероятно, имела в виду резкие заявления Каллас в адрес России.

Эстонский народ не так сильно восхищается своим премьер-министром. Скорее, Каллас считают высокомерной. То, что ей трудно найти общий язык с народом Эстонии, — известно давно.

В последний раз Каллас подлила масла в огонь в интервью Delfi, когда желавшие получить ответы не получили ожидаемой информации о расширении полигона Нурсипалу и компенсациях. Каллас просто не ответила на вопрос о том, хотела бы она сам жить по соседству с тренировочным полигоном.