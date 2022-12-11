Отдать все, что необходимо ⟩ Эстония требует увеличить поставки вооружений Украине

«Я настоятельно призываю всех союзников, в том числе Германию, направить в Украину все, что ей необходимо, чтобы защитить себя», – сказала находившаяся с визитом в Берлине Кая Каллас в интервью dpa.

Она отметила, что если оружие будет направлено в январе-феврале, это позволит спасти многие человеческие жизни.

Страны Балтии увеличивают расходы на оборону до трех процентов ВВП

В пятницу, 9 декабря, страны Балтии пообещали увеличить свои расходы на оборону до трех процентов от валового внутреннего продукта (ВВП), учитывая опасения по поводу безопасности, связанные с вторжением России в Украину.

«Мы увеличим наши инвестиции в оборону до трех процентов от ВВП», – заявил журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи со своими литовскими и эстонскими коллегами в Риге.

По оценкам НАТО, Эстония, Латвия и Литва в настоящее время тратят на оборону 2,34%, 2,10% и 2,36% своего ВВП соответственно.

Все три страны имеют разные сроки, когда они планируют достичь своего целевого процента. По словам Каи Каллас, в 2024 году Эстония преодолеет трехпроцентную отметку.

Латвия не сообщила, когда она планирует достичь трех процентов, в то время как Литва может достичь этого в следующем году, поскольку бюджетные правила позволяют ей брать для этого займы.