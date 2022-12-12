Бывший оружейный барон Виктор Бут стал членом ЛДПР

«Партбилет ЛДПР лично вручил сегодня Виктору Анатольевичу Буту на Слёте, посвящённом 33-летию партии. <…> Уверен, Виктор Бут - сильный духом и мужественный человек - займёт в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды!» - написал он.

Бута, осужденного в США по делу о торговле оружия, 8 декабря обменяли на Осужденную в РФ по делу о контрабанде наркотиков Грайнер.

Американка Бриттни Грайнер, которая в России выступала за екатеринбургский клуб УГМК, была задержана в феврале 2022 года в столичном аэропорту после того, как в ее багаже нашли гашишное масло. В августе, несмотря на признание своей вины, гражданска США была признана виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, а также в их контрабанде и приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей (15 тысяч евро – прим.ред.).