Пн, 12.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Бывший оружейный барон Виктор Бут стал членом ЛДПР

rus.postimees.ee
Бывший оружейный барон Виктор Бут стал членом ЛДПР
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вручение партбилета ЛДПР Виктору Буту.
Вручение партбилета ЛДПР Виктору Буту. Фото: Слуцкий / телеграм

Российский предприниматель Виктор Бут, которого на прошлой неделе обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, стал членом ЛДПР. Об этом сообщил глава партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

«Партбилет ЛДПР лично вручил сегодня Виктору Анатольевичу Буту на Слёте, посвящённом 33-летию партии. <…> Уверен, Виктор Бут - сильный духом и мужественный человек - займёт в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды!» - написал он.

Бута, осужденного в США по делу о торговле оружия, 8 декабря обменяли на Осужденную в РФ по делу о контрабанде наркотиков Грайнер.

Американка Бриттни Грайнер, которая в России выступала за екатеринбургский клуб УГМК, была задержана в феврале 2022 года в столичном аэропорту после того, как в ее багаже нашли гашишное масло. В августе, несмотря на признание своей вины, гражданска США была признана виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, а также в их контрабанде и приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей (15 тысяч европрим.ред.).

В 2012 году Бут был приговорен в США к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Россиянин был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу США, но выдан Вашингтону лишь в 2010 году, после предъявления ему новых обвинений прокуратурой Нью-Йорка. В Таиланд Бута выманили из РФ агенты Управления по борьбе с наркотиками США под видом колумбийских повстанцев якобы для заключения сделки на поставку оружия.

Ключевые слова
Наверх