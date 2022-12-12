По данным Таллиннского аэропорта, в настоящее время из-за непогоды отменены рейсы в Кярдла, Стамбул, Стокгольм и Франкфурт. Аэропорт сумел очистить взлетно-посадочные полосы от снега.
Из-за шторма некоторые авиакомпании решили не летать в Таллинн
По словам Яане Калласте, специалиста по коммуникациям аэропорта, уборка снега на их территории ведется круглосуточно, и их цель - сохранить взлетно-посадочные полосы чистыми. Им удалось это сделать, но некоторые рейсы все же были отменены.
«Решение о посадке принимает летный экипаж, и самым важным фактором является безопасность пассажиров. Всем, кому сегодня предстоит путешествие, рекомендуем следить за информацией на сайте аэропорта и от авиакомпании. Всем, кто планирует сегодня встретить кого-либо в аэропорту, также рекомендуется следить за информацией о рейсах на сайте аэропорта и по возможности избегать передвижений. Безопасность превыше всего!» - сказала Калласте.
По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, самое главное помнить, что в случае отмены или задержки рейса вы всегда должны сначала связаться с авиакомпанией, которая выполняла рейс, чтобы выяснить точные обстоятельства и получить инструкции. для дальнейших действий.
В случае отмены рейса авиакомпания должна сначала предложить пассажирам следующие варианты:
- возмещение стоимости билета и, в случае стыковочного рейса, обратный перелет в аэропорт вылета как можно скорее,
- повторное направление в конечный пункт назначения как можно скорее; или
- повторный маршрут на более позднюю дату в удобное для пассажира время при сопоставимых условиях перевозки, при условии наличия свободных мест.
Возможность продолжения путешествия или изменения маршрута должна быть предложена на сопоставимых условиях путешествия, а авиакомпания должна нести расходы, связанные с изменением маршрута или обратным рейсом.
Если пассажир делает свой выбор, выбрав одно из предложенных решений, у авиакомпании больше нет никаких обязательств по двум другим вариантам. Кроме того, если авиакомпания предложила указанные выше варианты, но пассажир решил организовать поездку самостоятельно, авиакомпания может отказать в возмещении понесенных расходов.
Дополнительная информация доступна на сайте TTJA.
Агентство по охране окружающей среды выпустило штормовое предупреждение второго уровня, которое означает, что можно ожидать нестандартных погодных явлений. По словам синоптика Каира Кийтсаку, шторм сегодня будет двигаться на север с юго-востока Эстонии, а оттуда по всей Эстонии, достигая своего пика в понедельник в полдень или вечером.