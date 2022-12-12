Из-за шторма некоторые авиакомпании решили не летать в Таллинн

По словам Яане Калласте, специалиста по коммуникациям аэропорта, уборка снега на их территории ведется круглосуточно, и их цель - сохранить взлетно-посадочные полосы чистыми. Им удалось это сделать, но некоторые рейсы все же были отменены.

«Решение о посадке принимает летный экипаж, и самым важным фактором является безопасность пассажиров. Всем, кому сегодня предстоит путешествие, рекомендуем следить за информацией на сайте аэропорта и от авиакомпании. Всем, кто планирует сегодня встретить кого-либо в аэропорту, также рекомендуется следить за информацией о рейсах на сайте аэропорта и по возможности избегать передвижений. Безопасность превыше всего!» - сказала Калласте.

По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, самое главное помнить, что в случае отмены или задержки рейса вы всегда должны сначала связаться с авиакомпанией, которая выполняла рейс, чтобы выяснить точные обстоятельства и получить инструкции. для дальнейших действий.

В случае отмены рейса авиакомпания должна сначала предложить пассажирам следующие варианты:

возмещение стоимости билета и, в случае стыковочного рейса, обратный перелет в аэропорт вылета как можно скорее,

повторное направление в конечный пункт назначения как можно скорее; или

повторный маршрут на более позднюю дату в удобное для пассажира время при сопоставимых условиях перевозки, при условии наличия свободных мест.

Возможность продолжения путешествия или изменения маршрута должна быть предложена на сопоставимых условиях путешествия, а авиакомпания должна нести расходы, связанные с изменением маршрута или обратным рейсом.

Если пассажир делает свой выбор, выбрав одно из предложенных решений, у авиакомпании больше нет никаких обязательств по двум другим вариантам. Кроме того, если авиакомпания предложила указанные выше варианты, но пассажир решил организовать поездку самостоятельно, авиакомпания может отказать в возмещении понесенных расходов.

Дополнительная информация доступна на сайте TTJA.