Еще один иранский футболист приговорен к смертной казни

8 декабря в Иране был казнен первый из 28 приговоренных к смерти участников протестов. Их обвиняют в «войне против Бога».

Выяснилось, что среди 28 имен, оказался и бывший игрок иранских клубов «Трактор» и «Рах-Ахан» Амир Наср-Азадани.

26 летний Наср-Азадани был задержан во время протестов против государственного строя в конце ноября. Позже его имя появилось в списках приговоренных к сметной казни.

В 2021 году он присоединился к «Иранджавану». Клуб уже обратился в FIFA за помощью.