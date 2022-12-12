Среди 28 приговоренных к смертной казни за участие в протестах в Иране оказался бывший игрок иранской футбольной команды «Трактор» Амир Наср Азадани, пишет Iran Wire.
Еще один иранский футболист приговорен к смертной казни
Еще один иранский футболист приговорен к смертной казни
8 декабря в Иране был казнен первый из 28 приговоренных к смерти участников протестов. Их обвиняют в «войне против Бога».
Выяснилось, что среди 28 имен, оказался и бывший игрок иранских клубов «Трактор» и «Рах-Ахан» Амир Наср-Азадани.
26 летний Наср-Азадани был задержан во время протестов против государственного строя в конце ноября. Позже его имя появилось в списках приговоренных к сметной казни.
В 2021 году он присоединился к «Иранджавану». Клуб уже обратился в FIFA за помощью.
Месяцом ранее к смертной казни был приговорен легендарный иранский футболист Али Даеи. В 2021 году его рекорд по забитым за национальную сборну голам побил Криштиану Роналду. Он был задержан во время протестов в октябре.