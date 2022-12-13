О смерти еще одного сотрудника прессы стало известно в день, когда на том же стадионе «Лусаил» серьезно пострадал охранник-мигрант, который упал с трибуны, пишет focus.ua.
ЧМ-2022: на стадионе в Катаре умер уже второй журналист
ЧМ-2022: на стадионе в Катаре умер уже второй журналист
Скончался уже второй журналист, освещавший чемпионат мира 2022 в Катаре. Халид аль-Мисслам, фотожурналист местного спортивного издания Al Kass TV, умер накануне, в воскресенье, 11 декабря.
«Халид аль-Мисслам внезапно умер, когда делал репортаж о Кубке мира 2022. Верим в милость и всепрощение, которые дарует ему Аллах, и выражаем соболезнования семье», — говорится в сообщении издания.
Напомним, что во время матча Аргентина - Нидерланды умер известный американский журналист Грант Валь.
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