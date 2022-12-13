Жилищные сертификаты могут быть положены гражданам РФ, которых выдворили из Европы за их политическую позицию. Так думают в приграничной Ленинградской области.
Губернатор Ленобласти настаивает: тем, кто за рубежом поддерживал Россию, нужно давать квартиры
Как передает корреспондент 47news, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе ежегодной пресс-конференции во вторник, 13 декабря, заявил, что хотел бы поднять вопрос на федеральном уровне о выдаче жилищных сертификатов тем, кто «защищает интересы России за рубежом». Речь о гражданах РФ, которых из-за их политической позиции депортируют из различных стран Европы.
«Их просто перевозят через границу, и они к нам приходят ни с чем – ни жилья, ни работы. Почему бы им тоже не выдавать жилищные сертификаты? Тем самым мы поддержим не двух-трех человек, которым такая помощь понадобится в реальности, а 500-600 тысяч человек, которые находятся за рубежом», – заявил он.
Напомним, что в октябре стало известно, что к Дрозденко обратились двое бывших жителей Эстонии, которые были высланы в РФ.
Из Эстонии выслали несколько граждан РФ
С начала войны России против Украины несколько граждан РФ были высланы из Эстонии. Так в мае Департамент Полиции безопасности (КаПо) сообщил, что по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков, который является одним из лидеров «Бессмертного полка».
По словам КаПо, Есаков в течение многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял то, что производили кремлевские пропагандистские каналы. Есаков оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабанде на востоке Украины.
Также КаПо предложила Департаменту полиции и погранохраны аннулировать вид на жительство гражданина Российской Федерации Андрея Сущева, в сентябре его депортировали из Эстонии. КаПо считает его лицом, представляющим прямую угрозу безопасности Эстонской Республики и других государств-членов Европейского Союза.
30 сентября Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство жителя Нарвы Сергея Непримерова. В тот же день его выслали из страны и запретили въезд в Шенген на пять лет.
«К сожалению, гражданин Российской Федерации Сергей Непримеров решил не уважать конституционный строй Эстонской Республики. В целях предотвращения опасности, связанной с такой деятельностью, и предотвращения возможных преступлений в будущем Департамент полиции и погранохраны 30 сентября 2022 года аннулировал вид на жительство Сергея Непримерова и запретил ему въезд в Шенгенскую зону на пять лет», – было сказано в сообщении КаПо.