Губернатор Ленобласти настаивает: тем, кто за рубежом поддерживал Россию, нужно давать квартиры

Как передает корреспондент 47news, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе ежегодной пресс-конференции во вторник, 13 декабря, заявил, что хотел бы поднять вопрос на федеральном уровне о выдаче жилищных сертификатов тем, кто «защищает интересы России за рубежом». Речь о гражданах РФ, которых из-за их политической позиции депортируют из различных стран Европы.

«Их просто перевозят через границу, и они к нам приходят ни с чем – ни жилья, ни работы. Почему бы им тоже не выдавать жилищные сертификаты? Тем самым мы поддержим не двух-трех человек, которым такая помощь понадобится в реальности, а 500-600 тысяч человек, которые находятся за рубежом», – заявил он.

Напомним, что в октябре стало известно, что к Дрозденко обратились двое бывших жителей Эстонии, которые были высланы в РФ.

Из Эстонии выслали несколько граждан РФ

С начала войны России против Украины несколько граждан РФ были высланы из Эстонии. Так в мае Департамент Полиции безопасности (КаПо) сообщил, что по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков, который является одним из лидеров «Бессмертного полка».

По словам КаПо, Есаков в течение многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял то, что производили кремлевские пропагандистские каналы. Есаков оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабанде на востоке Украины.

Также КаПо предложила Департаменту полиции и погранохраны аннулировать вид на жительство гражданина Российской Федерации Андрея Сущева, в сентябре его депортировали из Эстонии. КаПо считает его лицом, представляющим прямую угрозу безопасности Эстонской Республики и других государств-членов Европейского Союза.

30 сентября Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство жителя Нарвы Сергея Непримерова. В тот же день его выслали из страны и запретили въезд в Шенген на пять лет.