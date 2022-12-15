Читатель Rus.Postimees волнуется: неужели Kawe Plaza снесут?

На углу улицы Татари и бульвара Эстония выросло новое офисное здание Kawe City. При достаточно простой форме, благодаря отделке и цвету фасада оно эффектно выглядит и этим привлекает внимание. Rus.Postimees внимательно следил за его строительством. Но наши читатели заметили, что в соседнем здании, построенном более двадцати лет назад, происходят какие-то работы, начавшиеся с расстекления фасада. При этом на вновь образовавшейся строительной площадке нет никакой информации о производимых работах.