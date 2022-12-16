Начинается зима – на удивление снежная и морозная. А это значит, что наступает пора зимних развлечений: катки, лыжи, санки, горки, всего этого с нетерпением ожидает не только детвора. Мы предлагаем вам перечень мест, где можно насладиться зимними забавами.
Лыжи, санки, коньки: цены на зимние развлечения повысились
Пока же мы отметим, что в столице уже вовсю работают основные городские катки, а некоторые готовятся к открытию, как, например, ледовая трасса на конькобежном стадионе Хярма; также своей очереди ждет каток в Кадриорге. Когда ударят морозы, наверняка заработают временные катки на пруду Шнелли, Ряэгу, Ныммеского спортивного центра, Лебедином пруду в Кадриорге и на Штромке. Пока еще о них говорить рано – все зависит от погоды.
Катки вскоре заработают по всей Эстонии – в Тарту их сразу два: один на ратушной площади, второй под аркой Певческого поля; в прошлом году работали катки под открытым небом в Маарду, Пярну, Кохтла-Ярве и Йыхви. Ну а если зима подведет и залить лед не получится, всегда есть крытые ледовые холлы. В Таллинне на свободный лед ждут площадки Тондираба, Хааберсти и Йети.
Цены поднялись везде
В Тарту крытый каток расположен в «Лыунакескусе», в Кохтла-Ярве, Нарве и Вильянди также есть крытые ледовые комплексы. Но из-за высоких цен на электроэнергию их администрации приходится с опаской смотреть в будущее – электроэнергия составляет от 40 до 60% всех расходов и является очень серьезной статьей бюджета.
Что касается столичных катков под открытым небом, то накануне из открытия сообщалось, что расценки остались на прежнем уровне. Однако это не совсем соответствует действительности. Готовя этот материал, мы сравнили цены с прошлогодними и оказалось, что они повысились везде. Если в прошлом году, например, цены за час катания на катке Харью колебались в пределах 5-7 евро, то теперь вилка составляет 5-9 евро. Вроде бы, разница в 2 евро, но это почти 30%. Если в прошлом году цены за час катания на катке Нымме составляли 3-5 евро, то в этом году они уже 4-8 евро, то есть выросли более чем на 50%.
Конечно, есть бесплатные катки – в Эстонии очень популярно катание на коньках по льду замерзших озер или болот. Но, собираясь покорять лед замерзших водоемов, будьте очень осторожны и сверьтесь с информацией от спасателей – разрешили они выход на лед или нет.
Лыжи, борды, горы
Кроме катков, в Эстонии есть возможность кататься на лыжах, сноубордах и ватрушках. Причем склоны имеются даже в Таллинне. Конечно, им далеко до настоящих горнолыжных курортов, но что делать. Лучшие горки у нас находятся в Южной Эстонии, но неплохой парк приключений оборудован также на терриконе в Кивиыли. А начинающим (и детям) лучше всего для начала поучиться кататься в столице и ее окрестностях – у нас есть Ныммеский зимний парк, Певческое поле, склон Виймси. Чуть подальше от Таллинна есть центр Валгехобусе, там также не очень крутой склон, но зато полный комплект зимних развлечений: от сноуборда до ватрушек.
Ниже мы публикуем список самых популярных катков и зимних центров Эстонии, при этом стараемся указать и расценки. Учтите, что при аренде снаряжения у вас могут потребовать залог – либо документ, либо определенную сумму.
Я.Коорти, 25, Таллинн
Час катания от 4 евро
Аренда коньков от 3 евро (льготная цена)
Адрес: ул. Румму, 3 (на берегу реки Пирита, за Пиритаским центром оздоровительного спорта)
Открыт в зимний сезон ежедневно в зависимости от погоды с 10 до 22 часов, вход до 21.00.
Билет на лед (1 час): 4 евро
Семейный билет: 10 евро
Аренда коньков от 3 до 5 евро.
Адрес: ул. Харью, 32
В зимний сезон работает ежедневно с 10 до 22 часов.
Билет на лед (1 час): 5-9 евро
Аренда коньков (1 час) 4-8 евро.
Сезонный билет: от 99 евро.
Адрес: ул. Раудтеэ (во дворе гимназии Нымме).
Пн. – чт. с 10 до 21 часа, пт. – вс. с 10 до 22 часов.
Билет на лед (1 час): 4-8 евро
Аренда коньков (1 час): 4-8 евро.
Сезонный билет: от 99 евро.
Адрес: ул. Кескузе, 1
Пн. – чт. с 10 до 21 часа, пт. – вс. с 10 до 22 часов.
Билет на лед (1 час): 4-8 евро
Аренда коньков (1 час): 4-8 евро.
Сезонный билет: от 99 евро.
Пн. – чт. с 10 до 21 часа, пт. – вс. с 10 до 22 часов.
Билет на лед (1 час): 4-8 евро
Аренда коньков (1 час): 4-8 евро.
Сезонный билет: от 99 евро.
ул. Вана-Мустамяэ, 16, Таллинн
Тут можно не только кататься с горы со своим снаряжением, но и брать его напрокат. Кроме того, можно пройти курс обучения. Имеются подъемники.
Стоимость билета на горку от 12 до 35 евро
Аренда снаряжения от 4 до 25 евро.
Lubja, 74010 Harju County
тут также можно кататься на лыжах, сноуборде, пройти обучение. Имеются подъемники.
Билет на гору от 12 до 35 евро.
Стоимость билета на учебные склоны от 4 до 12 евро (в интернете чуть дешевле)
Аренда снаряжения: от 4 до 19 евро.
Otepää Winterplace – это крупнейший в Эстонии зимний парк аттракционов, предлагающий возможность проведения активного досуга для всей семьи в центре города Отепя, в долине Линнамяэ.
Он расположен в Пярнумаа и также предлагает широкие возможности для активного зимнего отдыха.
Мяэпеалсе, 1, Кивиыли, Ида-Вирумаа
Центр вот-вот откроется и порадует всех любителей зимнего спорта – это одно из немногих мест в Эстонии с достаточно длинными склонами (оборудованы на старом терриконе). Здесь можно кататься на лыжах, сноуборде, ватрушках, также есть возможность пройти обучение. Имеются подъемники.
Билет на горку от 12 до 34 евро.
Аренда снаряжения от 7 до 27 евро.
Центр уже работает, тут можно кататься на лыжах, бордах и ватрушках. Имеется подъемник.
Билеты: от 15 до 35 евро.
Аренда снаряжения от 3 до 25 евро.
Один из лучших центров зимнего отдыха Эстонии, можно кататься как на лыжах, так и на сноубордах.
Билет на горы от 11 до 100 евро (абонемент на несколько дней), имеется также спецценник.
Аренда снаряжения от 4 до 21 евро.
Сезонный билет: от 199 евро.
Ледовые холлы (Таллинн)
Адрес: Суур-Сыямяэ, 14В
Каток работает ежедневно с 11.00 до 21.00, с расписанием и прейскурантом можно ознакомиться здесь.
Цена (1 час): 7-9 евро, аренда коньков от 4 до 8 евро.
Адрес: ул. Варраку, 14, Таллинн
Цена (1 час): 4-20 евро, аренда коньков: 2,5-3 евро
С подробным прейскурантом можно ознакомиться здесь.
Адрес: ул. Хааберсти, 3
Открыт ежедневно, с расписанием свободного льда можно ознакомиться здесь.
Цена (1 час): 4-22 евро, аренда коньков 2-3 евро плюс залог 5 евро. Коньки можно забронировтаь заранее, тогда цена 5 евро.
С подробным прейскурантом можно ознакомиться здесь.
На этом портале можно ознакомиться со всеми склонами Эстонии.