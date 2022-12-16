Лыжи, санки, коньки: цены на зимние развлечения повысились

Пока же мы отметим, что в столице уже вовсю работают основные городские катки, а некоторые готовятся к открытию, как, например, ледовая трасса на конькобежном стадионе Хярма; также своей очереди ждет каток в Кадриорге. Когда ударят морозы, наверняка заработают временные катки на пруду Шнелли, Ряэгу, Ныммеского спортивного центра, Лебедином пруду в Кадриорге и на Штромке. Пока еще о них говорить рано – все зависит от погоды.

Катки вскоре заработают по всей Эстонии – в Тарту их сразу два: один на ратушной площади, второй под аркой Певческого поля; в прошлом году работали катки под открытым небом в Маарду, Пярну, Кохтла-Ярве и Йыхви. Ну а если зима подведет и залить лед не получится, всегда есть крытые ледовые холлы. В Таллинне на свободный лед ждут площадки Тондираба, Хааберсти и Йети.

Цены поднялись везде

В Тарту крытый каток расположен в «Лыунакескусе», в Кохтла-Ярве, Нарве и Вильянди также есть крытые ледовые комплексы. Но из-за высоких цен на электроэнергию их администрации приходится с опаской смотреть в будущее – электроэнергия составляет от 40 до 60% всех расходов и является очень серьезной статьей бюджета.