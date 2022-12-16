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Россия закрывает погранпереход в Ивангороде: он будет открыт только для пешеходов

rus.postimees.ee
Россия закрывает погранпереход в Ивангороде: он будет открыт только для пешеходов
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Погранпункт Ивангорода.
Погранпункт Ивангорода. Фото: Ilja Smirnov

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в 2023 году погранпереход в Ивангороде закроют на реконструкцию на два года. Работать он будет только для пешеходов.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал ERR, что российская сторона еще не оповещала об этом МИД и они обязательно сами запросят дополнительную информацию. 

«С юридической точки зрения – это решение России. И, разумеется, мы заинтересованы в наиболее оперативном получении дополнительной информации, чтобы и пересекающие границу люди, и транспортные перевозчики, могли учитывать новые реалии», – сказал Рейнсалу.

Напомним, что в ноябре этого года Эстонией был закрыт пешеходный пограничный переход в Нарве. C 28 ноября границу можно пересечь только через Нарвский автомобильный погранпереход, предупреждал Департамент полиции и погранохраны. Закрытие погранперехода связано с работами по реконструкции Нарвского кордона. В этот период работники кордона используют помещения Нарвского пешеходного погранперехода.

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