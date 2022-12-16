Телеканал «Дождь» выселяют из студии в Латвии

Специалист по связям с общественностью TV3 Group Карлис Позняков подтвердил, что TV3 Group, которая ранее сдавала в аренду помещения российскому независимому телеканалу «Дождь», расторгнет договор с лишенным лицензии каналом. Об этом пишет RusTVNet.