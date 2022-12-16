Специалист по связям с общественностью TV3 Group Карлис Позняков подтвердил, что TV3 Group, которая ранее сдавала в аренду помещения российскому независимому телеканалу «Дождь», расторгнет договор с лишенным лицензии каналом. Об этом пишет RusTVNet.
Телеканал «Дождь» выселяют из студии в Латвии
Телеканал «Дождь» выселяют из студии в Латвии
Решение принято на основании выявленных Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) нарушений и аннулированной лицензии на вещание.
В компании заявляют, что договор аренды помещения будет расторгнут, помещение планируется освободить в январе.
Во вторник, 6 декабря Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание «Дождя», сославшись на «угрозу национальной безопасности и общественному порядку».
«Дождь» прекратил вещание на территории Латвии 8 декабря.