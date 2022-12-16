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Телеканал «Дождь» выселяют из студии в Латвии

rus.postimees.ee
Телеканал «Дождь» выселяют из студии в Латвии
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Телеканал "Дождь".
Телеканал "Дождь". Фото: Zane Bitere/LETA

Специалист по связям с общественностью TV3 Group Карлис Позняков подтвердил, что TV3 Group, которая ранее сдавала в аренду помещения российскому независимому телеканалу «Дождь», расторгнет договор с лишенным лицензии каналом. Об этом пишет RusTVNet.

Решение принято на основании выявленных Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) нарушений и аннулированной лицензии на вещание.

В компании заявляют, что договор аренды помещения будет расторгнут, помещение планируется освободить в январе.

Во вторник, 6 декабря Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание «Дождя», сославшись на «угрозу национальной безопасности и общественному порядку».

«Дождь» прекратил вещание на территории Латвии 8 декабря.

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