Борьба с иностранными словами в русском языке – политтехнологический прием, чтобы отвлечь россиян от реальных проблем и заодно усилить цензуру. Власти России все равно не смогут отказаться от «секса» и «президента». Законопроект, который рассматривает Госдума РФ, призван начать борьбу с иностранными заимствованиями в русском языке, в первую очередь в среде чиновников и журналистов.
Rus.Postimees вместе с российским филологом Гасаном Гусейновым осмыслил очередную борьбу Кремля с ветряными мельницами.