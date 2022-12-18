Девушка в очках с надписью на английском языке, которая на русский язык может быть перведена как «трахни Путина», участвует в протесте против российскго вторжения в Украину, Лондон, 6 марта 2022 года.
Девушка в очках с надписью на английском языке, которая на русский язык может быть перведена как «трахни Путина», участвует в протесте против российскго вторжения в Украину, Лондон, 6 марта 2022 года. Фото: PA

Борьба с иностранными словами в русском языке – политтехнологический прием, чтобы отвлечь россиян от реальных проблем и заодно усилить цензуру. Власти России все равно не смогут отказаться от «секса» и «президента». Законопроект, который рассматривает Госдума РФ, призван начать борьбу с иностранными заимствованиями в русском языке, в первую очередь в среде чиновников и журналистов.

Rus.Postimees вместе с российским филологом Гасаном Гусейновым осмыслил очередную борьбу Кремля с ветряными мельницами.

Доктор филологических наук Гасан Гусейнов не видит повода зубоскалить по поводу нового законопроекта о русском языке, который с подачи российского правительства принимает Государственная Дума РФ.
Доктор филологических наук Гасан Гусейнов не видит повода зубоскалить по поводу нового законопроекта о русском языке, который с подачи российского правительства принимает Государственная Дума РФ. Фото: скриншот YouTube / ПостНаука