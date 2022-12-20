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Министр юстиции: женщинам платят меньше, потому что их больше

rus.postimees.ee
Министр юстиции: женщинам платят меньше, потому что их больше
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Леа Данильсон-Ярг.
Леа Данильсон-Ярг. Фото: Mihkel Maripuu

Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество») выразила свое мнение о разнице в зарплатах мужчин и женщин в комментариях под постом эстонского публициста Тармо Юристо в Facebook. «Мужчины более востребованы на рынке труда, чем женщины», - отметила она.

Тармо Юристо, руководитель центра политических исследований Praxis и создатель фонда «Либеральный гражданин» (Sihtasutus Liberaalne Kodanik, SALK), поделился в социальных сетях данными фонда, которые показывают, насколько велик разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами разного возраста. Это касается как эстонцев, так и представителей других национальностей.

«Заставляет задуматься, как говорится», - подытожил он. Благодаря представленному в посте графику видно, что в Эстонии среди тех, кто зарабатывает более 2000 евро в месяц, больше мужчин, нежели женщин.

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