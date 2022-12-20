Министр юстиции: женщинам платят меньше, потому что их больше

Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество») выразила свое мнение о разнице в зарплатах мужчин и женщин в комментариях под постом эстонского публициста Тармо Юристо в Facebook. «Мужчины более востребованы на рынке труда, чем женщины», - отметила она.