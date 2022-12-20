РЕЙТИНГ ⟩ Названы самые желанные работодатели Эстонии

В опросе, проведенном CVKeskus.ee, LHV Pank был назван самым желанным работодателем года, который унаследовал титул от Wise, занявшего второе место в этом году. Bolt Technology второй год подряд занимает третье место в рейтинге самых привлекательных работодателей.

Telia Eesti, Eesti Energia, Swedbank, Elisa Eesti, Playtech Estonia, Pipedrive и Cleveron также вошли в десятку самых желанных работодателей.

Во вторую десятку наиболее привлекательных работодателей вошли Microsoft, Veriff, Tallink Grupp, Nortal, Milrem, Enefit Green, Tele2 Eesti, Scoro Software, SEB Pank и Utilitas Eesti.

«Два наиболее часто упоминавшихся респондентами качества, характеризующими привлекательных работодателей, были возможность получать хорошую заработную плату и гибкие условия работы», – подчеркнула Грета Адлер, руководитель отдела подбора персонала CVKeskus.ee, и добавила, что работники в возрасте до 35 лет считают гибкий график работы более важным, чем заработная плата.

Гибкие условия работы были наиболее важным фактором для людей, работающих в сфере финансов, информационных технологий, банковского дела, управления персоналом, маркетинга и государственного сектора. Однако самым важным фактором для людей, работающих в сфере строительства, торговли, здравоохранения, транспорта и складского хозяйства, была хорошая заработная плата.

В Тарту и Южной Эстонии самым желанным работодателем в Эстонии назвали Playtech Estonia. Респонденты в Пярну и Западной Эстонии – LHV Pank, а в Восточной Эстонии – Eesti Energia.

На юге Эстонии (включая Тарту) амым желанным работодателем назвали Playtech Estonia. LHV Pank, Eesti Energia, Cleveron и Wise также получили место в региональной пятерке.

CVKeskus.ee уже 11 лет проводит опрос, в рамках которого выявляют самых желанных работодателей. В этом году опрос проводился с сентября по ноябрь, и в нем приняли участие более 3000 сотрудников со всей Эстонии.