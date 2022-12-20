К вечеру спасателям удалось локализовать пожар на складе в порту Мууга, однако последующие работы по тушению могут длиться еще несколько часов.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В порту Мууга загорелся склад: к вечеру пожар удалось локализовать
В 10:02 во вторник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на территории порта Мууга открытым огнем горит склад , сообщает пресс-служба Спасательного центра.
Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом. Тушение пожара продолжается.
По словам приславшего фотографии читателя, рядом с местом пожара тяжело дышать.
Пресс-секретарь департамента Лийна Валнер сообщила ERR, что людей эвакуировали. Опасная зона установлена на 800 метров в каждом направлении. Также людей эвакуируют из других находящихся на территории порта зданий.
В 16:15 спасателям удалось локализовать возгорание, в настоящее время ведутся последующие работы по тушению. Причина возгорания выясняется. Пострадавших нет.
По описанию находившегося на месте происшествия фотографа, порт покинуло множество людей. Зона опасности простиралась в радиусе километра, спасатели не разрешали никому приближаться. Образовавшаяся из грузовиков очередь была безумно длинной.
Всего пять дней назад на территории Муугаского порта на борту зерновоза произошло возгорание.