Вчера Rus.Postimees опубликовал статью о ценниках в магазинах Maxima, которые могут вводить в заблуждение покупателей. Сегодня Департамент защиты прав потребителей сообщил, что после нашего запроса было начато производство и обстоятельства произошедшего выясняются.
Для подписчиков
Неразбериха с ценниками в Maxima: после запроса Rus.Postimees департамент начал производство
Неразбериха с ценниками в Maxima: после запроса Rus.Postimees департамент начал производство
Юрист-руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Хеллика Тедер сообщила, что после запроса Rus.Postimees, 24 ноября было начато производство для выяснения обстоятельств случившегося.