Неразбериха с ценниками в Maxima: после запроса Rus.Postimees департамент начал производство

Юрист-руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Хеллика Тедер сообщила, что после запроса Rus.Postimees, 24 ноября было начато производство для выяснения обстоятельств случившегося.

«9 декабря компания Maxima Eesti OÜ ответила, что в их магазинах действуют определенные правила, касающиеся того, когда и каким образом ценники должны размещаться у товаров, и они начали дополнительную внутреннюю проверку, чтобы получить представление о произошедшем», – сказала Тедер.