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Неразбериха с ценниками в Maxima: после запроса Rus.Postimees департамент начал производство

София Солдатенко
, reporter
Неразбериха с ценниками в Maxima: после запроса Rus.Postimees департамент начал производство
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В магазине товар отмечен ценником кампании, но при проверке стоимости этого же чая в интернет-магазине Barbora можно убедиться, что никакой скидки на него нет.
В магазине товар отмечен ценником кампании, но при проверке стоимости этого же чая в интернет-магазине Barbora можно убедиться, что никакой скидки на него нет. Фото: Rus.Postimees

Вчера Rus.Postimees опубликовал статью о ценниках в магазинах Maxima, которые могут вводить в заблуждение покупателей. Сегодня Департамент защиты прав потребителей сообщил, что после нашего запроса было начато производство и обстоятельства произошедшего выясняются.

Юрист-руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Хеллика Тедер сообщила, что после запроса Rus.Postimees, 24 ноября было начато производство для выяснения обстоятельств случившегося.

«9 декабря компания Maxima Eesti OÜ ответила, что в их магазинах действуют определенные правила, касающиеся того, когда и каким образом ценники должны размещаться у товаров, и они начали дополнительную внутреннюю проверку, чтобы получить представление о произошедшем», – сказала Тедер.

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