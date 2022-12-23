ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Почему эмигрировавшим из России СМИ не стоит позиционировать себя российскими

В большинстве языков мира, к сожалению, не существует достаточных инструментов для проведения четкого разграничения между «русским» и «российским», в то время как разница в смыслах, скрывающихся за этими понятиями, иногда приобретает исключительно важное значение. Особенно это становится заметным в острых исторических ситуациях, подобных той, что возникла в уходящем году, когда многие русскоязычные медиа были вынуждены покинуть Россию, потому что их работа стала там невозможной в условиях резко ужесточившейся военной цензуры.

Проведенная недавно Rus.Postimees конференция редакторов некоторых из этих изданий подтвердила их общий антивоенный настрой, но в том же время и выявила показательное различие между взглядами представителей тех СМИ, которые просто обращаются к русскоязычным людям в любой точке мира на их родном языке, и представителей тех медиаканалов, которые продолжают следовать привычке считать себя «российскими». К первым относится, например, имеющее историю в несколько десятилетий «Радио Свобода», ко вторым – телеканал «Дождь».

Таллиннская конференция состоялась еще до вызвавшего большой резонанс решения властей Латвии об отзыве вещательной лицензии у «Дождя», принятого несмотря на то, что канал, по заявлениям его редакторов, занимает принципиальную позицию, осуждающую военные действия российских властей.

Некоторые русскоязычные СМИ в Европе карикатурно напоминают белую эмиграцию