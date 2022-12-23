Среди базирующихся за пределами России русскоязычных СМИ, решительно осуждающих политику Владимира Путина, можно встретить и такие, которые даже в условиях работы в эмиграции продолжают позиционировать себя российскими изданиями. Такой выбор в определенных ситуациях приводит к тому, что материалы и передачи в этих СМИ становятся созвучными кремлевской пропаганде, пишет публицист Вадим Штепа.
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Почему эмигрировавшим из России СМИ не стоит позиционировать себя российскими
В большинстве языков мира, к сожалению, не существует достаточных инструментов для проведения четкого разграничения между «русским» и «российским», в то время как разница в смыслах, скрывающихся за этими понятиями, иногда приобретает исключительно важное значение. Особенно это становится заметным в острых исторических ситуациях, подобных той, что возникла в уходящем году, когда многие русскоязычные медиа были вынуждены покинуть Россию, потому что их работа стала там невозможной в условиях резко ужесточившейся военной цензуры.
Проведенная недавно Rus.Postimees конференция редакторов некоторых из этих изданий подтвердила их общий антивоенный настрой, но в том же время и выявила показательное различие между взглядами представителей тех СМИ, которые просто обращаются к русскоязычным людям в любой точке мира на их родном языке, и представителей тех медиаканалов, которые продолжают следовать привычке считать себя «российскими». К первым относится, например, имеющее историю в несколько десятилетий «Радио Свобода», ко вторым – телеканал «Дождь».
Таллиннская конференция состоялась еще до вызвавшего большой резонанс решения властей Латвии об отзыве вещательной лицензии у «Дождя», принятого несмотря на то, что канал, по заявлениям его редакторов, занимает принципиальную позицию, осуждающую военные действия российских властей.
Некоторые русскоязычные СМИ в Европе карикатурно напоминают белую эмиграцию
Однако, как оказалось, даже эта принципиальность иной раз может не спасти от неосторожного погружения в пропагандистский контекст, который сегодня абсолютно доминирует в России. Главными претензиями латвийского регулятора к «Дождю» стали показанная карта России со включенным туда Крымом, а также вызвавшее еще больший скандал высказывание одного из ведущих о помощи мобилизованным военнослужащим, которых ведущий назвал «нашими».
Таким образом, если медиа продолжает позиционировать себя как «российское», оно в сложившейся сегодня ситуации рискует начать ассоциироваться с политикой российских властей, как бы оно ни стремилось этого избежать. При сохраняющейся такой «базовой установке» Россия как государство для этого медиаканала все равно продолжает оставаться «нашим». Но эта позиция резко расходится с мироощущением миллионов русскоязычных жителей стран Европы, многие из которых, напротив, не желают иметь с российским государством ничего общего.
Тем не менее, некоторые эмигрировавшие в 2022 году медиа продолжают жить в «российском» измерении. И это, помимо прочего, влечет за собой попытки переноса в европейский контекст типично российских, а точнее – московско-централистских информационных стандартов, которые резко контрастируют с государственным и региональным многообразием медиа в ЕС. Иными словами, эти СМИ пытаются выстроить некую «зарубежную Россию», чем порой гротескно напоминают белых эмигрантов ровно вековой давности.
Как немецкий язык не принадлежит Германии, русский не принадлежит России
На мой взгляд, сегодняшнему Евросоюзу следовало бы четко сформулировать и проводить собственную русскоязычную информационную политику. Конечно, русский не входит в число официальных языков ЕС, но учитывая многочисленность русскоязычной диаспоры, нужно признать, что необходима активная альтернатива агрессивной кремлевской пропаганде.
Было бы полезно создать множество новых информационных проектов, основанных на продвижении европейских ценностей и доступных читателям и зрителям не только в ЕС, но и в самой России. Многие жители РФ не удовлетворяются пропагандой и не желают оставаться в информационной изоляции, при этом они уже научились обходить блокировки «роскомнадзирателей».
Такие информационные проекты могли бы транслировать саму философию ЕС, которую можно назвать философией добровольного договора различных государств. Знакомство с этим мировоззрением способно оказать на нынешних россиян оздоровляющий эффект. Агрессивная внешняя политика Кремля стала возможной во многом именно потому, что до этого он уничтожил в России весь внутренний федерализм, подменив его имперской централизацией.
Напоминание жителям различных российских регионов об их гражданских правах, о ценности свободных выборов и договорных отношений, стало бы достойной целью европейской медиаполитики, а также эффективным, «асимметричным» ответом на кремлевскую антиевропейскую пропаганду. А если и в России однажды возникнет (кон)федеративное региональное многообразие, то эта имперская пропаганда просто перестанет работать.
Можно взглянуть на проблему еще шире и констатировать: русский язык России не принадлежит. Разве немецкий «принадлежит» Германии, если на нем говорят жители нескольких европейских стран? На испанском говорит почти вся Южная Америка, на английском – вообще несколько континентов. Почему бы не допустить, что эта «глобализация» русского языка в информационном пространстве как раз и станет инструментом поражения «последней империи»?