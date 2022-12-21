Департамент транспорта предупреждает: в среду ожидается ледяной дождь

Ранним утром дорожное покрытие главных и второстепенных дорог мокрое. По всей Эстонии ожидаются дожди, а в некоторых случаях и ледяные дожди. Утром широко распространен туман, значительно ухудшающий видимость. На второстепенных дорогах гололедица.

В западной части Эстонии температура дорожного полотна поднялась выше нуля, в в восточной части по-прежнему преобладают отрицательные температуры.

Температура воздуха почти повсеместно сменилась на плюсовую, а в Восточной и Юго-Восточной Эстонии все еще морозно.