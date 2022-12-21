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Департамент транспорта предупреждает: в среду ожидается ледяной дождь

rus.postimees.ee
Департамент транспорта предупреждает: в среду ожидается ледяной дождь
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

Департамент транспорта предупреждает, что в среду может пойти ледяной дождь, из-за чего дороги будут скользкими.

Ранним утром дорожное покрытие главных и второстепенных дорог мокрое. По всей Эстонии ожидаются дожди, а в некоторых случаях и ледяные дожди. Утром широко распространен туман, значительно ухудшающий видимость. На второстепенных дорогах гололедица.

В западной части Эстонии температура дорожного полотна поднялась выше нуля, в в восточной части по-прежнему преобладают отрицательные температуры.

Температура воздуха почти повсеместно сменилась на плюсовую, а в Восточной и Юго-Восточной Эстонии все еще морозно.

По прогнозу синоптиков, вероятность дождя днем ​​снизится. До полудня местами еще может идти дождь. Днем на дорогах возможен туман и гололедица. Температура воздуха днем составит от одного до пяти градусов тепла.

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