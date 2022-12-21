Департамент транспорта предупреждает, что в среду может пойти ледяной дождь, из-за чего дороги будут скользкими.
Департамент транспорта предупреждает: в среду ожидается ледяной дождь
Департамент транспорта предупреждает: в среду ожидается ледяной дождь
Ранним утром дорожное покрытие главных и второстепенных дорог мокрое. По всей Эстонии ожидаются дожди, а в некоторых случаях и ледяные дожди. Утром широко распространен туман, значительно ухудшающий видимость. На второстепенных дорогах гололедица.
В западной части Эстонии температура дорожного полотна поднялась выше нуля, в в восточной части по-прежнему преобладают отрицательные температуры.
Температура воздуха почти повсеместно сменилась на плюсовую, а в Восточной и Юго-Восточной Эстонии все еще морозно.
По прогнозу синоптиков, вероятность дождя днем снизится. До полудня местами еще может идти дождь. Днем на дорогах возможен туман и гололедица. Температура воздуха днем составит от одного до пяти градусов тепла.
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