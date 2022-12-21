Проверка фактов ⟩ Если на рынке труда будет меньше женщин – гендерный разрыв в оплате труда исчезнет?

По словам министра, женщины зачастую даже не претендуют на высокооплачиваемые должности. «Они либо не хотят или не могут выполнять конкретную работу, либо у них нет соответствующей подготовки. Например, мало женщин интересуется физически тяжелыми работами в строительстве, мало женщин изучали ИТ и могут работать в этой сфере», - сказала она.

Во-первых, следует уточнить, что такое разрыв в оплате труда. В основном он упоминается в контексте общей разницы между средней валовой почасовой оплатой мужчин и женщин по профессиям. Приложение о заработной плате Департамента статистики также позволяет проанализировать разрыв в зарплате по различным профессиям.

Например, приложение показывает, что разработчик програмного обеспечения мужского пола получает среднемесячную зарплату на 798 евро больше, чем женского, хотя женщин в этой сфере работает значительно меньше.

Адъюнкт-профессор прикладной экономики Тартуского университета Яан Массо говорит, что теоретически цены - например, зарплату - действительно можно повысить за счет сокращения предложения, но подчеркивает, что целью экономической политики в Эстонии было увеличение предложения рабочей силы. Он также указывает, что, по оценкам, четверть долгосрочного экономического роста в США в последние десятилетия была связана с улучшением возможностей для обездоленных меньшинств на рынке труда. «Устранение неравенства на рынке труда - это не только вопрос справедливости, но и вклад в экономическую эффективность и экономический рост», - говорит Массо.