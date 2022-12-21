В субботу, 17 декабря, министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество») опубликовала свое мнение о разрыве в заработной плате и занятости женщин в Facebook. Основываясь на собственных элементарных познаниях в экономике, она заявила, что для того, чтобы зарплата женщин была выше, «некоторые женщины должны быть убраны с рынка, чтобы спрос оставшихся увеличился и разрыв уменьшился». Проверка фактов Postimees выяснит, действительно ли такой подход сократит гендерный разрыв в оплате труда.
Проверка фактов ⟩ Если на рынке труда будет меньше женщин – гендерный разрыв в оплате труда исчезнет?
Руководитель центра политических исследований Praxis и создатель фонда «Либеральный гражданин» (Sihtasutus Liberaalne Kodanik, SALK) Тармо Юристо поделился в Facebook данными фонда, которые показывают, насколько велик разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами разного возраста. Это касается как эстонцев, так и представителей других национальностей.
Под постом Юристо высказалась министр юстиции Леа Данильсон-Ярг:
«И здесь пригодились бы базовые знания экономики. Цена формируется на пересечении спроса и предложения. Мужчины пользуются большим спросом на рынке труда, чем женщины, поэтому и цена выше. Мужчины могут выполнять гораздо более широкий спектр работ, чем женщины; со многими работами женщины не справляются или вообще не хотят их выполнять.
Вы хотите более высокую заработную плату для женщин - вы должны убрать часть женщин с рынка, чтобы спрос на оставшихся увеличился (соответственно, цена предложения выросла бы - прим.ред.), и разрыв исчез. Однако у нас крайне высокая занятость женщин, поэтому помочь могут только субсидии. Например, повышение зарплаты на оплачиваемых государством должностях. Частному сектору нельзя приказать повышать заработную плату, но, чтобы удержать сотрудников, частный сектор неизбежно должен идти в ногу с государством. При этом деньги на эту прибавку к зарплате шли бы из кармана налогоплательщика, значит, государство должно будет учитывать это и подстраиваться, обращая внимание на все вытекающие из этого факторы».
В комментарии Postimees Данильсон-Ярг пояснила, что ее целью было привлечь внимание к тому факту, что на рынке труда действуют общие экономические принципы, включая взаимосвязь между спросом, предложением и ценой. «Зарплаты выше у представителей тех профессий, которые пользуются спросом, но предложений мало», - пояснила Данильсон-Ярг.
По словам министра, женщины зачастую даже не претендуют на высокооплачиваемые должности. «Они либо не хотят или не могут выполнять конкретную работу, либо у них нет соответствующей подготовки. Например, мало женщин интересуется физически тяжелыми работами в строительстве, мало женщин изучали ИТ и могут работать в этой сфере», - сказала она.
Во-первых, следует уточнить, что такое разрыв в оплате труда. В основном он упоминается в контексте общей разницы между средней валовой почасовой оплатой мужчин и женщин по профессиям. Приложение о заработной плате Департамента статистики также позволяет проанализировать разрыв в зарплате по различным профессиям.
Например, приложение показывает, что разработчик програмного обеспечения мужского пола получает среднемесячную зарплату на 798 евро больше, чем женского, хотя женщин в этой сфере работает значительно меньше.
Адъюнкт-профессор прикладной экономики Тартуского университета Яан Массо говорит, что теоретически цены - например, зарплату - действительно можно повысить за счет сокращения предложения, но подчеркивает, что целью экономической политики в Эстонии было увеличение предложения рабочей силы. Он также указывает, что, по оценкам, четверть долгосрочного экономического роста в США в последние десятилетия была связана с улучшением возможностей для обездоленных меньшинств на рынке труда. «Устранение неравенства на рынке труда - это не только вопрос справедливости, но и вклад в экономическую эффективность и экономический рост», - говорит Массо.
Доцент Трийн Роосалу из Центра международных социальных исследований Таллиннского университета, одной из тем исследований которой является тема гендерного разрыва в оплате труда, кратко ответила на вопрос о том, могли бы женщины получать более высокую зарплату, если убрать часть женщин с рынка труда: «нет».
Роосалу поясняет, что решение, предложенное министром юстиции, «ошибочно предполагает, что у нас есть два рынка труда - мужской и женский, и каждый из них имеет совершенно разную специфику». При этом женская и мужская рабочая сила не взаимозаменяемы, а спрос на женщин-работников по своей сути стабилен, то есть количество так называемых женских рабочих мест не меняется.
Роосалу добавляет, что не существует такого понятия как «работник-женщина» – не все женщины на рынке труда одинаковы, имеют одинаковые предпочтения, способности, возможности и подготовку. Понятия «работника-мужчины» тоже не существует.
В офисе уполномоченного по вопросам гендерного равенства и равного обращения также объяснили Postimees, что они не могут согласиться с утверждениями, которые укрепляют гендерные стереотипы - что мужчины более востребованы на рынке труда или что мужчины могут выполнять гораздо более широкий спектр работ. «В 21 веке мало сфер деятельности, в которых требуются только мужчины или женщины, потому что на самом деле все рабочие места подходят для обоих полов», - пояснила заместитель-советник бюро в обязанностях уполномоченного Сийри Грюнбаум.
Грюнбаум добавила, что большую часть причин гендерного разрыва в оплате труда нельзя объяснить. Согласно исследованию Praxis, на необъяснимый разрыв в оплате труда приходится примерно 85 процентов общего гендерного разрыва в оплате труда, что указывает на дискриминацию и восприятие в обществе разных ролей женщин и мужчин.
Проект «Сокращение гендерного разрыва в оплате труда» под руководством социологов Таллиннского университета выявил, что различия в оплате труда женщин и мужчин во многом обусловлены сегрегацией рынка труда, то есть профессией человека, сферой деятельности предприятия, уровнем образования и округа, в котором находится компания. Также разрыв в зарплате сохраняется из-за многих стереотипных, часто неосознанных выборов, «но также из-за распространенных заблуждений: например, что отдельный работодатель ничего не может сделать, если на конкретной должости уровень зарплаты диктует рынок».
И Роосалу, и Массо согласны с тем, что разрыв в заработной плате - это не неизбежность, а вопрос общественного согласия, указывая на то, что во многих странах он значительно меньше, чем в Эстонии. Тем не менее, в Эстонии разрыв в заработной плате неуклонно снижается, при этом не снижается и занятость женщин на рынке труда. Кроме того, Роосалу отмечает, что, согласно проведеным анализам, отстранение женщин от рынка труда не является ни реалистичным, ни предпочтительным решением.
Утверждение неверно
Ни структура рынка, ни исследования причин разрыва в оплате труда, ни современная статистика разрыва в оплате труда как в целом, так и по профессиям не дают оснований утверждать, что устранение части женщин с рынка приведет к сокращению разрыва в оплате труда.